01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El huayno con arpa pierde a uno de sus mayores exponentes. La madrugada del 1 de julio, el vehículo que a Teodardo Clemente Carlos Tadeo, a sus 69 años sufrió un despiste y caída a un abismo en el distrito de Quinocay, provincia de Yauyos.

La trayectoria del artista y su legado cultural

El artista nació en Tauripampa el 10 de setiembre de 1656. Desde su juventud, se dedicó plenamente a la música con arpa, componiendo temas sobre el amor y el sufrimiento que fueron interpretados por figuras destacadas como Dina Paucar y Anita Santiváñez.

Su carrera incluyó la grabación de varios álbumes con sellos discográficos como EGR, Andina Producciones y El Yauyinito. Sus canciones lograron mantener su vigencia desde los años 60 hasta la actualidad, siendo coreadas por diversas generaciones de admiradores en todo el país.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Luto en el folclore peruano. El artista Clemente Carlos Tadeo, conocido popularmente como 'Gorrión Tauripampino', falleció en un trágico accidente de tránsito luego de que el vehículo en el que viajaba cayera a un abismo en la provincia de Yauyos.



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Su labor no se limitó a los escenarios, pues también incursionó en la política regional. Fue gerente municipal de Tauripampa en 2007 y ejerció como regidor provincial de Yauyos, logrando compaginar su servicio público con su incansable entrega al desarrollo de la cultura local.

Detalles del trágico accidente

El suceso ocurrió cuando el grupo regresaba de la fiesta patronal de San Pedro de Quinocay. Tras el impacto, el cantante y otro ocupante fallecieron en el lugar, mientras que un tercer integrante murió camino al hospital de Mala, dejando otro herido.

La Municipalidad de Viñac informó sobre este lamentable hecho a través de sus redes sociales. Las autoridades locales y diversos pobladores trabajaron en el rescate de los cuerpos, una labor compleja debido a la ubicación del abismo donde cayó la unidad vehicular.

La agenda artística del cantante era intensa, pues el 27 de junio celebró su aniversario en Villa El Salvador. Asimismo, cumplió con presentaciones en San Pedro de Pilas y Quinocay, distrito donde estaba contratado para animar su aniversario 205, evento que terminó siendo suspendido.

Todo indica que el conductor aparentemente se habría quedado dormido, ya que habían iniciado el viaje de madrugada tras finalizar su presentación. Aunque las investigaciones continúan, hasta el momento no se ha definido con certeza quién conducía el vehículo al momento del trágico despiste.

El fallecimiento de Clamente Carlos Tadeo, también conocido como "Gorrión Tauripampino", marca un precedente doloroso para el huayno con arpa y la cultura de Yauyos. Sus composiciones, que definieron el folclore nacional, continuarán presentes como parte esencial del patrimonio musical de todo el Perú.