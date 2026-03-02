Ricardo Morán revela el verdadero motivo detrás de la expulsión de los imitadores de Jowell y Randy de 'Yo Soy'

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de días de rumores y versiones cruzadas, Ricardo Morán finalmente decidió romper su silencio y revelar el verdadero motivo detrás de la expulsión de los imitadores de Jowell y Randy de Yo Soy, una decisión que, según explicó, se tomó tras un conflicto que quebró las normas de convivencia del programa.

Ricardo Morán rompe su silencio

En el programa del 28 de febrero, Ricardo Morán puso fin a las especulaciones y confirmó que los imitadores de Jowell y Randy quedaron fuera de Yo Soy. Lo que empezó como un fuerte rumor en redes sociales terminó siendo cierto, pues un lío detrás de cámaras forzó su salida definitiva de la competencia.

"En primer lugar, quiero pedirle disculpas al público, tanto al presente como al de su casa, porque de esto nunca ha tratado Yo Soy. Este es un programa que, como dijimos al principio, trata de crear una plataforma para el talento peruano, para el talento en general, para mostrarlo y llevarles alegría a sus casas, a toda la familia", expresó.

El director general remarcó que el espacio no respondería a comentarios realizados por los exconcursantes en redes sociales y aclaró que el ingreso al programa está sujeto a normas estrictas.

"Lo único que podemos decir es que cuando los participantes entran al programa, hay una serie de candados, hay una serie de cláusulas, hay una serie de contratos, se ven los antecedentes, se les hace firmar una declaración jurada, hay un contrato y hay un comportamiento que se espera de ellos, que está por escrito", detalló.

Morán fue enfático en precisar que la producción no tomó partido por ninguno de los involucrados, pero sí consideró que la situación había cruzado un límite.

"No estamos de parte de ninguno de los dos. Pero sí lo que ha habido es un conflicto de tal nivel que rompe con las normas que el programa exige, normas de convivencia. Y cuando esas normas de convivencia son rotas por amenazas de agresión, violencia, pelea, de lo que fuera nosotros nos vemos obligados a retirar a los participantes del programa", señaló.

Finalmente, dejó claro que la salida no fue una renuncia voluntaria. "Ellos no se han ido, ellos no han abandonado. Somos nosotros que, por un reglamento que prioriza la armonía y la confraternidad entre los artistas y eso se ha roto, les hemos pedido que no vuelvan más al programa y que abandonen la competencia", concluyó.

Así, Ricardo Morán reveló el verdadero motivo detrás de la expulsión de los imitadores de Jowell y Randy de Yo Soy, confirmando que la decisión de la producción se debió a un conflicto interno que vulneró las normas de convivencia establecidas por el programa.