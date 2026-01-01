Cusco: Detienen a 4 maquinistas de Peru Rail e Inca Rail por choque de trenes en Machu Picchu

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el choque frontal de dos trenes en la vía férrea hacia Machu Picchu, la Policía Nacional confirmó la detención de cuatro personas vinculadas a las empresas Peru Rail e Inca Rail. Se trata de los maquinistas y ayudantes que operaban las unidades accidentadas, quienes fueron trasladados inicialmente a las comisarías más cercanas en Cusco.

De acuerdo con información preliminar, los detenidos fueron sometidos a exámenes de alcoholemia para descartar consumo de alcohol durante el servicio. Los resultados aún no han sido difundidos, pero forman parte de las diligencias que la Fiscalía viene realizando para determinar responsabilidades en el siniestro.

La investigación en curso

La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez está a cargo del caso y supervisa las acciones de retiro de las unidades chocadas, así como la recopilación de testimonios y peritajes técnicos. El objetivo es esclarecer si hubo negligencia en la operación de los trenes o fallas en los protocolos de seguridad.

El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, señaló que las investigaciones se mantienen abiertas y no se descarta que más personas puedan ser citadas o intervenidas en los próximos días.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu informa que desde la madrugada de hoy se liberó la vía en el sector Pampacahua (kilómetro 94+200 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu), en Cusco, donde ocurrió el choque de dos trenes de pasajeros... pic.twitter.com/Vq020f6qb5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 31, 2025

Turistas afectados

Mientras tanto, la situación de los turistas continúa siendo complicada. Muchos visitantes que viajaban hacia Aguas Calientes para conocer Machu Picchu no recibieron reposiciones de sus boletos, lo que agravó la experiencia de quienes tenían vuelos programados para regresar a sus países.

Algunos viajeros denunciaron que la falta de coordinación entre las empresas ferroviarias y las autoridades generó pérdidas económicas y frustración, ya que no pudieron cumplir con sus itinerarios. El Ministerio de Cultura anunció que permitirá el ingreso a Machu Picchu en horarios distintos para quienes se vieron afectados, pero no se ha informado sobre compensaciones económicas.

Detenidos pasaron por exámenes etílicos.

El accidente ferroviario en Cusco no solo dejó heridos y caos en el transporte, sino también abrió un proceso judicial que involucra a los trabajadores directamente responsables de las unidades.

Con cuatro detenidos bajo investigación y pruebas de alcoholemia en curso, la Fiscalía busca esclarecer las causas de la tragedia. Mientras tanto, los turistas afectados siguen esperando soluciones concretas que les permitan recuperar parte de sus planes y evitar mayores pérdidas.