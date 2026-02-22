Caos en México: Narcobloqueos, incendios y tensión en aeropuertos tras la presunta muerte de "El Mencho"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

México vive horas de tensión luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informara sobre un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que se habría abatido exitosamente a Rubén "N", alias "Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El comunicado oficial señala que la operación fue coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y contó con apoyo de autoridades de Estados Unidos.

Durante el enfrentamiento, cuatro integrantes del CJNG murieron en el lugar y tres más fallecieron durante su traslado, entre ellos el propio Mencho, aunque la identificación oficial aún está en manos de peritos. Además, se aseguraron armas de alto poder y vehículos blindados, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Narcobloqueos e incendios

Tras conocerse la operación, se desataron narcobloqueos e incendios en distintos puntos de Jalisco y estados vecinos. Reportes de medios locales y mapas difundidos por adn Noticias, muestran afectaciones en Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Colima y Michoacán, además de Jalisco. Grupos armados incendiaron vehículos y bloquearon carreteras, generando caos en la movilidad y temor entre la población.

Esto es un narcobloqueo.



Es la reacción del CJNG al operativo del gobierno federal donde abatieron al Mencho.



Fue un durísimo golpe al crimen.



Pero la derecha aprovecha esto para golpear a @Claudiashein y generar desinformación.



¡Son Impresentables!pic.twitter.com/bBZYcp61ZB — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) February 22, 2026

Aeropuerto de Guadalajara

La situación también alcanzó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde circularon versiones sobre presencia de sicarios. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitió un comunicado aclarando que las operaciones aéreas se mantienen con normalidad y que no se han registrado incidentes dentro de la terminal.

La instalación está bajo resguardo de la Guardia Nacional y la SEDENA, y se pidió a los pasajeros mantener la calma y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.

🇲🇽‼️ | URGENTE — Masivas evacuaciones y caos total en el Aeropuerto de Guadalajara.



Reportan la presencia de grupos armados. Si el narco está tomando el aeropuerto, esto va a ser una locura.



Guadalajara es una de las sedes de México en el Mundial 2026. pic.twitter.com/Mvd4zma8R2 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 22, 2026

Ataque a periodistas

En medio de la jornada de violencia, un vehículo de Azteca Noticias fue atacado a balazos en Guadalajara mientras trasladaba a los reporteros Omar Martínez y Esteban Arzate. La unidad recibió varios impactos de arma de fuego, aunque los periodistas resultaron ilesos. El hecho refleja el nivel de riesgo que enfrentan los comunicadores en la cobertura de estos sucesos.

🚨 #IMPORTANTE | La jornada de violencia no cesa...



El vehículo en el que viajaban nuestros compañeros de Azteca Noticias, @_otomartinez y @stevanarzate, fue atacado a balazos en #Guadalajara.



La unidad recibió varios impactos de arma de fuego. pic.twitter.com/tP1O9ANbn8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

La supuesta muerte de "El Mencho" marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México. Sin embargo, la reacción violenta del CJNG evidencia la capacidad de respuesta de los grupos armados y el impacto inmediato en la seguridad ciudadana. Los narcobloqueos, incendios y ataques a periodistas muestran que la violencia se extiende más allá de Jalisco.

El gobierno federal busca transmitir calma con comunicados oficiales, pero la magnitud de los hechos refleja que la seguridad en México atraviesa un momento crítico. La confirmación oficial de la identidad de Mencho y las medidas de contención en los próximos días serán claves para evaluar el alcance de esta operación militar.