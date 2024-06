MAIDO: ¡Orgullo nacional! Restaurante peruano entre los cinco mejores del mundo

06/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La lista 'The World's 50 Best Restaurants 2024′ ha posicionado a 3 restaurantes peruanos en su ranking y entre ellos destaca Maido, un restaurante de comida nikei, que logró hacerse con el quinto lugar en la lista que homenajea a lo mejor de la gastronomía internacional.

El local de 'Micha' se convirtió, también, en el mejor de Sudamérica y superó su previa posición en el ránking, ya que anteriormente había quedado en el 6° puesto. Mitsuharu Tsumura, además, se llevó el premio 'Estrella Damm' como un reconocimiento a su trayectoria como chef internacional.

Los premios fueron entregados esta madrugada en Las Vegas (EE.UU.) y el restaurante español Disfrutar (Barcelona,), de Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro, se han convertido en el rey de la gastronomía mundial tras subir a la cima del podio de los premios 'The World's 50 Best Restaurants', donde también están el asador vasco Etxebarri (Atxondo), segundo, y el restaurante parisino Table by Bruno Verjus, en el tercer lugar.

Sin embargo, hubieron otros restaurantes peruanos que escalaron posiciones en esta clasificación; otros restaurantes de la gastronomía latinoamericana más puntera como es el caso de Kjolle (Lima), que asciende del 28 al 16. Mientras que Mayta se ubicó en el puesto 41.

Cabe resaltar que, el restaurante Central no pudo participar en esta edición debido a que el año pasado ganó el premio a mejor restaurante del mundo.

Central es el mejor restaurante del mundo

El 20 de junio del 2023 se realizó la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2023, siendo elegido el restaurante peruano Central, como el mejor en todo el mundo.

A cargo de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central asciende a la primera posición de esta prestigiosa lista, sustituyendo al restaurante danés Geranium, que sale de la clasificación para formar parte del salón de la fama ''Best oh the Best'' de antiguos restaurantes número 1.

Esta es la primera vez que Latinoamérica recibe el prestigioso reconocimiento a nivel mundial; sin embargo, existen otros restaurantes peruanos que también destacan en el famoso ranking y son Maido, en el puesto 6, Kjolle, en el puesto 28 y Mayta en el puesto 47.

Es así que, los restaurantes peruanos están dando la hora y después que en el 2023 Central quede en el puesto 1, este año Maido alcanzó el top 5 en 'The World's 50 Best Restaurants'.