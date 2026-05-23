Maratón Lima 42K paralizará varias avenidas: Revise AQUÍ horarios y desvíos

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Miraflores informó que desde hoy sábado 23 de mayo se realizarán cierres temporales en diversas avenidas del distrito debido al armado de la Gran Maratón de Lima 42K, evento deportivo que congregará a miles de corredores y asistentes.

A través de sus redes sociales, la página oficial del distrito recomendó a los vecinos y conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestión vehicular durante el desarrollo de las labores previas a la competencia.

¿Qué cambios se realizarán temporalmente?

Según el comunicado difundido, uno de los principales cierres será en la avenida Larco, específicamente en la cuadra 4, entre las calles Diez Canseco y Cantuarias. La restricción vehicular comenzó desde las 10 de la mañana del sábado.

Incluso, se anunció el cierre temporal de la avenida Diagonal debido a los trabajos relacionados con la organización de la maratón. En este caso, la restricción se aplicará desde las 10 de la noche. Por otro lado, el inicio del cierre de las vías empezará a las 4:30 de la madrugada y el cierre total de la ruta de la competencia será hasta la 1 de la tarde

Asimismo, los lugares que tendrán estos cambios serán: El punto de partida y llegada será el Parque Central de Miraflores, Av. Larco. Desde allí, los atletas recorrerán los malecones de Miraflores, avenida Arequipa, las vías principales de San Isidro, Lince y el Cercado de Lima.

Mapa con el desvío vehicular según la municipalidad de Miraflores

La publicación municipal resalta que Miraflores forma parte del recorrido oficial de la carrera Lima 42K, considerada una de las competencias más importantes del país. Por ello, las autoridades vienen coordinando medidas de ordenamiento y seguridad para garantizar el adecuado desarrollo del evento deportivo.

Municipalidad pide revisar canales oficiales para conocer posibles modificaciones en el tránsito y evitar inconvenientes.

La Maratón de Lima reúne cada año a deportistas nacionales e internacionales en distintas categorías, convirtiéndose en una actividad que impulsa el deporte y el turismo en la capital peruana. Debido a ello, varios distritos involucrados en la ruta suelen implementar restricciones vehiculares temporales y planes especiales de circulación.

Con estas medidas, la Municipalidad de Miraflores busca minimizar el impacto en el tránsito en la Maratón Lima 42K y facilitar el desarrollo de las actividades vinculadas a la maratón que recorrerá importantes calles y avenidas de Lima, en favor de la comodidad de los asistentes y los corredores que participarán.