Marcha de transportistas y 'Generación Z': Manifestantes logran ingresar a Plaza San Martín y generan caos y destrozos

Este sábado 27 de septiembre se lleva a cabo una manifestación masiva liderada por transportistas y por el colectivo 'Generación Z'. Los manifestantes se han reunido en diferentes puntos del Centro de Lima. A su llegada en la noche a Plaza San Martín han causado grandes destrozos y caos en un enfrentamiento con efectivos policiales.

Caos total en la Plaza San Martín

Los protestantes han lanzado bombas lacrimógenas así como fuegos artificiales. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) están intentando repeler estos ataques por los diferentes flancos de la plaza histórica.

Cabe resaltar que, este tipo de actos son muy violentos. Al respecto en la Plaza San Martín se venían realizando trabajos por lo que habían unas estructuras metálicas que cubrían la zona donde se desarrollaban estas obras. Sin embargo, estas fueron retiradas por los manifestantes.

Además, han destruido parte de este monumento histórico de Lima y han lanzado este material contra las fuerzas del orden, quienes repelen sus ataques con bombas lacrimógenas en el jirón Carabaya, en la avenida Nicolás de Piérola, así como en el jirón de la Unión.

En tanto, las personas que se encontraban transitando en las zonas anteriormente mencionadas y que disfrutaban de un fin de semana tranquilo, han tenido que salir despavoridas.

Los diversos negocios también han optado por cerrar sus puertas por medidas de seguridad debido a que no se puede transitar en la zona. Además de los destrozos, han prendido fuego diversas estructuras en varios flancos de esta plaza capitalina.

Buscan llegar al Paseo de Héroes Navales

Posteriormente, a generar generar estos actos, los manifestantes se han dirigido de amnera dispersa para llegar al Paseo de Héroes Navales, que se encuentra justamente al frente del Palacio de Justicia.

También, el jirón Ocoña se encuentra lleno de un contingente policial que están dirigiendo los numerosas personas que transitaban en la calle a fin de que se pongan a buen recaudo porque se dificulta la respiración.

De igual manera, en los cuatro esquinas de la Plaza San Martín se continúan escuchando detonaciones de las bombas lacrimógenas y los diferentes pirotécnicos que han sido lanzados durante estas horas de enfrentamiento junto con piedras, palos y estructuras metálicas.

Los policías hicieron uso de extintores apagando los diversos focos de fuego en los que los protestantes habían incendiado algunos desmontes y montículos de basura que encontraron en su paso.

Como vemos, la manifestación convocada por transportistas y el colectivo 'Generación Z' ha logrado exarcebar la violencia al generar destrozos y caos total en la Plaza San Martín luego que se enfrenten ante efectivos de la Policía Nacional del Perú.