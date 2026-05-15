RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Decisión por derechos humanos

PJ condena a 15 años de prisión a excandidato por la vicepresidencia por masacre de campesinos en Ayachucho

El Poder Judicial determinó que el crimen cometido en 1983 es de lesa humanidad. El sentenciado postuló en los últimos comicios generales por el Partido Patriótico del Perú.

El excandidato fue condenado a 15 años.
El excandidato fue condenado a 15 años. (Composición exitosa)

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 15/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial dictó 15 años de prisión contra Jorge Carcovich, ex candidato a la segunda vicepresidencia del Partido Patriótico del Perú, por la ejecución extrajudicial de 41 comuneros en Ayacucho. La histórica sentencia se emitió tras comprobarse su autoría en el caso Raccaya.

Un largo camino hacia la justicia transicional

La Tercera Sala Penal de la Corte Penal Nacional acreditó la responsabilidad del ex oficial del Ejército en la matanza ocurrida el 17 de octubre de 1983. Según el expediente judicial, las víctimas civiles, incluyendo a 21 menores de edad, fueron retenidas y ejecutadas en la escuela de la comunidad.

El tribunal, liderado por los magistrados Maguiña, Callata y Llerena, decidió inaplicar la controvertida Ley 32107 a través del control de convencionalidad. De esta manera, el colegiado determinó de forma unánime que los delitos graves no prescriben por ser violaciones a los derechos humanos.

Las investigaciones fiscales incluyeron la exhumación de los restos óseos entre los años 2009 y 2011 en la provincia de Víctor Fajardo. Los deudos de las víctimas litigaron activamente durante más de dos décadas para conseguir una condena contra los jefes de la base militar.

PPK: PJ declara fundado su recurso de apelación y ordena archivar investigación por el caso Westfield
Lee también

PPK: PJ declara fundado su recurso de apelación y ordena archivar investigación por el caso Westfield

La acusación fiscal determinó que las fuerzas del orden ingresaron violentamente al plantel escolar de Umasi tras el desplazamiento forzado de los comuneros. Los testimonios brindados por los sobrevivientes resultaron vitales para desbaratar las coartadas presentadas por la defensa durante las audiencias.

Impacto en la escena política nacional

El caso genera un profundo debate debido a que Carcovich participó activamente en la campaña electoral de este año. El militar en retiro integró la fórmula presidencial del Partido Patriótico del Perú, acompañando la postulación del líder político de dicha organización, Herbert Caller.

La defensa técnica del ex oficial sentenciado ya interpuso un recurso de nulidad contra el fallo emitido en primera instancia. Corresponderá a la Corte Suprema de Justicia resolver de forma definitiva la situación jurídica del sentenciado por la masacre de Raccaya.

Fiscalía pide más de 10 años de prisión contra suboficial Luis Magallanes por homicidio del rapero "Trvko"
Lee también

Fiscalía pide más de 10 años de prisión contra suboficial Luis Magallanes por homicidio del rapero "Trvko"

El veredicto final dictado por la Sala Penal Nacional otorga una reparación histórica a los deudos de Ayacucho tras 43 años del crimen. El proceso reafirma que los delitos de lesa humanidad reciben sanciones penales severas independientemente del posterior perfil político de los procesados.

La resolución definitiva del máximo tribunal judicial del país establecerá los estándares legales aplicables para los próximos juicios de similar naturaleza. La opinión pública permanece atenta al desenlace del recurso de apelación interpuesto por los abogados del ex candidato vicepresidencial.

Temas relacionados Derechos Humanos elecciones 2026 Jorge Carcovich Matanza de Ayacucho Partido Patriótico del Perú Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA