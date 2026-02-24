Futbolista involucrado en grave accidente de tránsito que dejó un fallecido: Bajo investigación

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Conmoción en el fútbol. Un futbolista estaría involucrado en un accidente de tránsito que terminó con la muerte de una persona. El caso se mantiene en investigación mientras que los familiares de la víctima exigen justicia.

Futbolista habría atropellado a una persona

Durante la madrugada del sábado 21 de febrero, se reportó un trágico accidente de tránsito en el que perdió la vida un ciclista. De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro se registró en el barrio Maracos, en Villavicencio, en Colombia, y según medios locales como 'El Tiempo' y 'RCN' quien estaría bajo investigación por el suceso sería un conocido futbolista de Llaneros FC.

Se detalló que el informe de la Policía Metropolitana de Villavicencio señalaría al futbolista identificado como Marlon Sierra como el conductor detrás del volante del auto que ocasionó el accidente, en el que perdió la vida el señor Ángel María León Ladino, un vigilante que se movilizaba en su bicicleta para el lugar de trabajo, cuando fue embestido por un carro y perdió la vida.

Asimismo, las primeras diligencias indicarían que el jugador, al ser requerido por las autoridades de tránsito que atendieron la emergencia, determinó que tenía grado 1 de alcoholemia.

Accidente bajo investigación: ¿Jugador involucrado?

También se reveló que el mediocampista de Llaneros FC, de 31 años de edad, fue detenido por la policía colombiana. "El conductor del vehículo fue capturado por el delito de lesiones culposas y dejado a disposición ante la autoridad competente", señalaría el informe oficial, según 'El Tiempo'.

Los familiares de la víctima piden a las autoridades no dejar el caso impune y que el futbolista responda por lo ocurrido. Por su parte, el club Llaneros FC, que apenas un día antes del accidente había empatado 2-2 contra Independiente Medellín en la Liga BetPlay, no ha emitido un comunicado oficial extenso sobre las sanciones disciplinarias internas.

La Fiscalía avanza en la investigación para definir responsabilidades. Por ahora, no se han revelado más detalles de las cámaras de seguridad del sector que podrían tener pistas clave del accidente y, como principal hipótesis, se menciona exceso de velocidad y pérdida de control por estar bajo estado de ebriedad.

Un nuevo escándalo ha sorprendido a los hinchas del fútbol colombiano. Un fatal accidente de tránsito involucraría al jugador de Llaneros FC, Marlon Sierra. El caso se mantiene bajo investigación policial para esclarecer los hechos y las circunstancias del siniestro que dejó un fallecido.