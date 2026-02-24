Claudia Sheinbaum asegura que no hay ningún riesgo para el Mundial 2026 tras ola de violencia en México

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El último domingo 22 de febrero, distintas ciudades de México fueron azotadas por una ola de violencia sin igual tras la muerte del capo de la droga, 'El Mencho', líder del cartel de Jalisco. Esto generó que cientos de sujetos ligados al narcotráfico atacara aeropuertos, incendiaran autos y otros atentados más sembraron miedo en la nación azteca.

No existe riesgo para la realización del mundial

Como era de esperarse, distintas voces en el mundo entero alzaron su voz de protesta por estos lamentables hechos haciendo hincapié en que solo faltan unos meses para la realización del Mundial 2026 que se jugará en el país mexicano, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, este martes 24 de febrero la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum brindó todas las garantías necesarias para que se lleve a cabo la fiesta máxima del fútbol indicando que no hay riesgo alguno para los aficionados.

"Hay todas las garantías y no hay ningún riesgo", indicó a una de las periodistas que asistieron a su conferencia de prensa de este martes.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Sheinbaum asegura que no hay "ningún riesgo" para el Mundial tras la violencia en México. pic.twitter.com/CZ1tvqGoVc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 24, 2026

Evalúa demandar a Elon Musk

Otro de los temas que respondió la mandataria fue acerca de las recientes declaraciones de Elon Musk quien la acusó de trabajar para los cárteles de la droga en México. Esto no gustó en nada a la jefa de Estado quien reveló que están evaluando tomar las medidas legales necesarias luego de estos comentarios.

"Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados. A mi lo que me importa es lo que dice el pueblo y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país y por el bienestar de las y los mexicanos", agregó.

En esa misma línea, Sheinbaum descartó completamente que su gobierno trabaje en paralelo con los cárteles de la droga tal como lo indicó el polémico empresario. A su vez, calificó de absurdo e hipócrita esta versión ya que su gestión ha demostrado firmemente su oposición a estas organizaciones criminales.

🇲🇽🇺🇸 | Claudia Sheinbaum no descarta demandar a Elon Musk por afirmar que la mandataria obedece las órdenes de los cárteles de la droga. pic.twitter.com/sVqFNri63v — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 24, 2026

"Eso es lo que va guiarnos, este absurdo de un narcogobierno. Si antes era un absurdo decirlo, ahora lo es más. Se cae por si solo, ya no saben ni que inventar, da hasta risa leerlos. Hay mucha hipocresía", finalizó.

