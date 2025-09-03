Martín Vizcarra abandonará el Penal Barbadillo: Poder Judicial ordena la inmediata excarcelación del expresidente

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Judicial ordenó que el expresidente de la República, Martín Vizcarra sea inmediatamente excarcelado del penal Barbadillo, en el que afrontaba prisión preventiva por cinco meses.

Esto ocurre después de sufrir un revés judicial en el que la Corte Suprema revocó la resolución que ordenó la devolución de 67 bienes que se le incautaron el 18 de marzo de 2024 como parte de la investigación por el caso 'Los Intocables de la Corrupción'.

PJ ordena la liberación de Martín Vizcarra

La Corte Superior Nacional de Justicia Especializada luego de fallar a favor de la apelación que presentó la defensa legal de Vizcarra Cornejo tras declararse su internamiento en un penal como medida preventiva por cinco meses.

Noticia en desarrollo...