Martín Vizcarra fue liberado: Expresidente abandonó el Penal de Barbadillo tras fallo del Poder Judicial

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego del fallo del Poder Judicial que ordenó su excarcelación inmediata, Martín Vizcarra fue finalmente liberado por lo que dejó el Penal de Barbadillo donde venía cumpliendo los 5 meses de prisión preventiva que le dictaron por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Martín Vizcarra fue liberado tras fallo del Poder Judicial

Luego que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional indicara que el presidente debía ser puesto en libertad, un grupo de simpatizantes se hicieron presentes a las afuera del establecimiento penitenciario para presenciar en primera fila la liberación del mandatario.

"La medida de prisión preventiva en mi contra ha sido absolutamente ilegal, no se ha cumplido ninguno de los factores que podrían haberme llevado a una prisión preventiva", expresó el exmandatario a su salida de Barbadillo.

Ahora, el exjefe de Estado continuará el proceso que se le sigue en libertad por el delito de cohecho pasivo propio el cual habría cometido cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.

Martín Vizcarra denunció demora en su excarcelación

Sobre las primeras horas de este jueves 4 de septiembre, Martín Vizcarra utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de X (antes Twitter) para reclamar por la demora de su liberación. Según indicó, la orden del Poder Judicial debía acatarse de manera inmediata por lo que seguir dentro del Penal de Barbadillo le parecía una arbitrariedad.

Incluso, reveló que toda la documentación requerida en el establecimiento penitenciario se encontraba lista por lo que exigió que se acelere cualquier tipo de inconveniente para no abusar de sus derechos.

"Ayer se resolvió mi inmediata libertad. Hoy, siendo más de las 10 de la mañana, aún no se cumple lo que ordenó la justicia. En Barbadillo el trámite ya concluyó; lo que demora son disposiciones de la central ¡Basta de dilaciones! Me siguen reteniendo injustamente. Exijo respeto a mis derechos y al debido proceso", señaló.

Horas después, el INPE dejó en claro que este tipo de procedimientos toman un tiempo para poder ser ejecutados y en el caso de haber alguna observación podría tarde aún más es darse efecto.

De esta manera, Martín Vizcarra recuperó su libertad luego que el Poder Judicial ordenara su inmediata excarcelación del Penal de Barbadillo. Ahora, el expresidente seguirá en condición de libre el juicio que se le sigue por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.