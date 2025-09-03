Independencia: Marino podría ir a prisión tras disparar contra presunto delincuente al frustrar un asalto

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un marino en retiro, se enfrenta a un pedido de prisión preventiva tras disparar contrar un presunto delincuente al defender a una joven durante un robo de celular en el distrito de Independicia.

Defiende a una joven de robo

Se trata de Carlos Mota Quispe, quien portaba un arma legalmente registrada, cuando intentó disuadir a un presunto delincuente que amenazaba a una mujer en el cruce de la avenida Tomás Valle con la avenida Universitaria.

El hecho escaló cuando uno de los involucrados intentó agredirlo fisicamente, lo que obligó a Mota a disparar causando heridas a uno de los agresores.

El presunto delincuente quedó herido de la pierna y huyó con dirección desconocida. Sin embargo, pese a a ello hay una denuncia por lo que la Fiscalía viene investigando al exintegrante de las Fuerzas Armadas.

Fiscalía pide prisión preventiva

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra el exmarino por el presunto delito de lesiones graves a homicidio calificado en grado de tentativa. Un hecho que ha indignado a la familia y a la población.

La defensa de Mota, Dimas Gonzáles, alega defensa y enfatiza que el presunto criminal, ya identificado, cuenta con atescedentes por robo en la misma zona durante junio del 2024. En ese sentido, el abogado ha hecho un llamado a la ciudadanía, pues buscan a la joven que fue atacada, así como al autor de un video testimonial de lo ocurrido. Ello, con el fin de que aporten sus declaraciones para apoyar al acusado ante el Poder Judicial.

"Nosotros estamos buscando a la joven que ha sido agraviada por este delincuente, esperemos que nos estes viendo. El día sábado 30 de agosto, entre la avenida Universitaria con Tomás Valle. Joven víctima, es importante tu declaración porque de alguna manera vas a contribuir para que se esclarezca este hecho que hoy es materia de denuncia con el señor Carlos Mota", exhortó.

Exitosa pudo hablar con el hijo del marino, Diego Mota, quien manifestó no querer que se comenta una injusticia con su padre al enviarlo a prisión.

"No quiero que se cometa una injusticia con mi papá, estamos conmocionados la verdad, toda la familia está muy preocupada. Queremos que esté acá con nosotros, queremos que se resuelva todo esto, que no haya una injusticia porque es una persona que ha ofrecido su vida, practicamente, para salvar a la chica", solicitó .

De esta manera, el abogado e hijo del marino en retiro, Carlos Mota, quien disparó contra una presunto delincuente en defensa de una joven que iba a ser asaltada, hoy se encuentra preso y con un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.