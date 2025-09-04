Gino Ríos acusado por violencia: "Hubo una sentencia, pero no fue condena" señala su abogado

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 04/09/2025
El abogado de Gino Ríos, Julio Rodríguez, indicó que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos no ha cometido ningún tipo de agresión contra su exesposa y que hubo una sentencia más no una condena en su contra
"Hubo una sentencia, pero no fue condena" señala su abogado 10
Tras el destape de un medio de comunicación que reveló que el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, contaba con una sentencia por violencia familiar contra su exesposa, se llevó a cabo hoy una audiencia de vacancia que buscaba destituirlo del cargo.
El magistrado cuenta actualmente con dos sentencias firmes por violencia psicológica contra su exesposa lo que generó rechazo por su elección como miembro de la JNJ. Sin embargo, su defensa legal, el abogado Julio Rodríguez, ha indicado en conversación con Exitosa, que hubo una sentencia, mas no una condena.
"Él no ha sido condenado, él ha tenido un proceso de divorcio. Lo que se realizó dentro de la discusión, fue un análisis de medidas que buscaron otorgarse a favor de la ex cónyuge del señor Ríos Patio y que utilizaron para ello unos exámenes que provenían del órgano competente del MP. Estos exámenes de carácter psicológico nunca determinaron que ella había sido objeto de ningún tipo de agresión, ni de violencia física o psicológica"
El abogado Rodríguez se refirió acerca de los comentarios brindados por la congresista Flor Pablo e indicó que las sentencias a las que ella accedió "simplemente no existen" sino que se tratarían de "especulaciones". Además, indicó que respecto a los señalamientos de agresión sobre Ríos y su permanencia como presidente de la Junta:
"El no ha sido de ninguna manera objeto de ningún tipo de sanción, de ningún tipo de imputación respecto a ningún acto de agresión física contra su exmujer y eso hay que dejarlo categóricamente claro eso es mentira", señaló.
Audiencia Gino Ríos fue reprogramada
Este 4 de setiembre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluó las denuncias presentadas contra su presidente, Gino Ríos, luego de revelarse las sentencias por violencia psicológica contra su exesposa.
La audiencia, que fue realizada de manera reservada a pedido de Ríos Patio, por presentar información de índole estrictamente personal y familiar. En la audiencia se presentaron los siete congresistas que presentaron la solicitud de vacancia, siendo Flor Pablo la parlamentaria que inició la denuncia.
La decisión no ha sido tomada por la JNJ y ha sido aplazada hasta la siguiente semana donde evaluarán la permanencia de Gino Ríos. La Junta de Fiscales Supremos evaluará si la omisión de las sentencias que tiene el presidente Ríos definirá su permanencia o no en el cargo.