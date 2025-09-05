Alcaldesa de San José detenida en Lambayeque por caso de difamación agravada

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo declaró reo contumaz a la alcaldesa distrital de San José, Shirley Caridad Castañeda Sánchez, en el proceso judicial que enfrenta por difamación agravada.

La medida fue adoptada luego de la querella presentada por el exburgomaestre Agustín Sánchez Cobeñas, quien denunció a la autoridad edil.

La resolución judicial dispuso su ubicación y captura a escala nacional, acción que se concretó durante la tarde del 4 de septiembre en la sede de la Municipalidad Distrital de San José.

Ocho agentes de la Policía Nacional participaron en el operativo, trasladando a la alcaldesa hacia la carceleta judicial de Chiclayo, donde permanecerá retenida mientras avanza el proceso.

Medidas adoptadas por el Poder Judicial

El caso está bajo la dirección del juez Dante Cajusol, quien preside el Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo. La autoridad judicial ordenó suspender los plazos de prescripción del proceso, además de reservar su trámite hasta que la procesada quede oficialmente a disposición del tribunal.

Se precisó también que la alcaldesa deberá responder en una audiencia programada para el miércoles 10 de septiembre, donde se espera que presente su versión de los hechos frente al juzgado. En este contexto, se busca garantizar que el proceso judicial avance sin retrasos y bajo los mecanismos establecidos en la ley.

El caso se originó tras la admisión de la querella contra Castañeda Sánchez, decisión tomada por el Poder Judicial al considerar que existían elementos de convicción suficientes para investigar el presunto delito de difamación agravada.

Lo que viene en el proceso judicial

La defensa de la alcaldesa está a cargo del abogado Salatiel Marrufo Alcántara, quien deberá exponer los argumentos en favor de su patrocinada en la próxima diligencia.

El letrado buscará demostrar que no existen pruebas concluyentes que sustenten la acusación de difamación en contra de la autoridad edil.

Por el momento, el tribunal deberá resolver si la alcaldesa enfrentará el proceso en libertad o bajo detención. Esta decisión se evaluará en una sesión programada para el viernes 5 de septiembre, donde se analizarán las condiciones legales y los riesgos procesales que implicaría otorgarle comparecencia.

La situación de Shirley Castañeda Sánchez marca un nuevo episodio en la política local de Lambayeque, donde la figura de una alcaldesa en funciones queda en el centro de un proceso judicial con gran impacto en su gestión. El desenlace de este caso será clave no solo para definir su futuro legal, sino también para la estabilidad administrativa en San José, un distrito que enfrenta ahora la incertidumbre de un posible vacío de autoridad.