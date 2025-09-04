JNE verá vacancia del alcalde de Pocollay por presunto favorecimiento a su hermano

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el próximo 12 de septiembre la audiencia sobre el pedido de vacancia contra el alcalde de Pocollay, Hugo García, porque habría favorecido en el pago de cerca de 200 mil soles a su hermano.

Néstor Pari, abogado del promotor de la vacancia, señaló que la sesión será virtual y transmitida a nivel nacional. Explicó que el caso se centra en la contratación por más de S/199 mil a favor de Jaime García Rivera, hermano del alcalde, mientras otros trabajadores aún esperan el pago de sus beneficios.

Posible sucesión en la alcaldía

El JNE evaluará si existió injerencia del alcalde en la decisión de autorizar dicho pago. De prosperar la vacancia, el organismo electoral anunciará su fallo el mismo día por la noche y, en caso de confirmarse, asumirá el cargo el primer regidor del distrito, informó Pari. Ese mismo 12 de septiembre también se revisará un proceso similar contra una regidora del distrito de Alto de la Alianza.

Retiro de árboles en Arunta

Hace unas semanas, cerca de 400 árboles plantados en la falda del cerro Arunta fueron retirados con maquinarias pesadas de la Municipalidad de Pocollay, lo que generó críticas de vecinos de la zona.

El subgerente de Gestión Ambiental, consultado sobre la medida, no supo dar explicaciones concretas y solo señaló que los árboles serían reubicados, indicó el arquitecto Luis Veliz La Vera, quien también es vecino del sector y calificó lo manifestado como una "burla". Denunció que presuntos invasores estarían organizándose mediante grupos de WhatsApp, incluso incitando a llevar gasolina para tomar posesión del terreno.

Losa deportiva deteriorada

Tras la alerta de un oyente sobre el deplorable estado de la losa deportiva ubicada en el cruce de las calles Hermanos Reynoso y Vigil, Exitosa constató la crítica situación del lugar.

Un vecino indicó que uno de los arcos de fútbol se cayó hace tres meses y como única respuesta, la Municipalidad de Pocollay lo habría movido a un costado y colocó dos palos improvisados para reemplazarlo.