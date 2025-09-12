Martín Vizcarra ironiza sobre Dina Boluarte y le advierte: "Va a estar cómoda en Barbadillo, el menú está 8 soles"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), liberado a inicios de septiembre tras cumplir prisión preventiva en el penal de Barbadillo, volvió al escenario público con declaraciones dirigidas a la actual mandataria, Dina Boluarte.

Durante su participación en el pódcast Brutalidad Política, Vizcarra ironizó sobre la posibilidad de que la jefa de Estado pudiera experimentar una situación similar a la suya.

"Hay un patio grande, ahí va a tener comodidad. Va a estar cómoda. Que vaya preparándose y no le agarre de sorpresa. Hace frío, que se vaya preparando, a mí me agarró de sorpresa", comentó, en alusión a las condiciones de reclusión en Barbadillo.

El exmandatario también recordó una frase polémica de Boluarte, quien había asegurado que con 10 soles era posible preparar un menú completo. Vizcarra replicó con sarcasmo: "Ella decía que se podía comer con 10 soles, ahí el menú está 8 soles, así que va a estar bien".

Vizcarra denuncia persecución y relata su paso por prisión

Tras recuperar su libertad, Vizcarra no dudó en calificar su situación como un "caso de persecución política". El exmandatario denunció abusos del gobierno y del Congreso, afirmando que fue sometido a medidas inéditas, como su traslado por cinco días al penal Ancón II, conocido como Piedras Gordas II, donde convivió con más de dos mil internos en un ambiente carcelario común.

En su relato, recordó que los 22 días de encierro fueron especialmente duros, al punto de dormir la primera noche en el piso dentro de instalaciones del Poder Judicial.

Incluso narró que en Piedras Gordas tuvo que compartir espacio con presos enfermos. Pese a ello, aseguró que "salgo fortalecido (de la cárcel)", agradeciendo a su familia y círculo cercano por resistir con él esta etapa que consideró "sin respaldo legal".

Vizcarra enfrentará en libertad un proceso por cohecho pasivo propio, delito por el cual la Fiscalía solicita 15 años de prisión. Según la acusación, habría recibido 2,4 millones de soles en sobornos vinculados a proyectos en Moquegua cuando ejercía como gobernador regional entre 2011 y 2014.

Boluarte y los procesos suspendidos en su contra

Las declaraciones del exmandatario ocurren en un contexto en el que la presidenta Dina Boluarte se mantiene blindada de investigaciones judiciales.

En agosto, el Tribunal Constitucional dispuso la suspensión inmediata de todas las pesquisas abiertas contra la jefa de Estado mientras dure su mandato, con excepción de los delitos contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

Actualmente, Boluarte enfrenta procesos relacionados con el caso Rolex, la omisión de información sobre procedimientos estéticos, la posible falsificación de su firma y un presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón. Todos estos casos quedarán en pausa hasta el 28 de julio de 2026, cuando concluya su gestión.

Con este escenario, las declaraciones de Martín Vizcarra no solo buscan ironizar sobre la mandataria Dina Boluarte, sino también marcar distancia y reforzar su postura de perseguido político, en momentos en que él mismo encara un proceso judicial de alto perfil.