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Balean a presunto extorsionador al intentar cobrar cupo en el Rímac: sujeto huyó arrastrándose

Un presunto delincuente recibió un disparo cuando intentaba cobrar un cupo en una cochera del Rímac. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto resultó herido.

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/10/2026

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Un presunto extorsionador fue baleado cuando habría intentado cobrar un cupo en una cochera ubicada en la cuadra 2 de la avenida Morro de Arica, en el distrito del Rímac. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y es investigado por la Policía Nacional.

Las cámaras captaron a dos sujetos en una motocicleta; uno de ellos descendió e ingresó a la cochera para presuntamente exigir el cobro de cupos. Sin embargo, un agente de seguridad abrió fuego contra el hombre, quien intentó escapar del establecimiento mientras era alcanzado por los disparos.

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Disparos y fuga en motocicleta

La grabación evidencia varios disparos durante el ataque. El vigilante habría realizado alrededor de diez detonaciones contra el presunto delincuente, mientras también se activaba una alarma para alertar a quienes estaban en el local y disuadir a los agresores.

El motociclista que esperaba en el exterior huyó inicialmente, pero luego aguardó a su acompañante cerca de la salida. El sujeto baleado logró abandonar la cochera con dificultad, aparentemente herido, y subió a la motocicleta para escapar junto con su presunto cómplice.

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Indagan posible caso de extorsión

La Policía investiga si los sujetos buscaban extorsionar a los dueños de la cochera. Hasta el momento, se afirmó que el negocio ya había recibido amenazas, si pagaba cupos o si los atacantes pertenecen a una organización criminal específica.

No obstante, el caso ocurre mientras la Policía ejecuta un megaoperativo contra la banda denominada 'Los Injertos del Rímac Nueva Generación', investigada por presuntos cobros de cupos a transportistas y negocios que funcionan como cocheras.

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Investigación en curso

El caso quedó en manos de la Policía Nacional, que revisará las imágenes de videovigilancia, recogerá testimonios y realizará las pericias correspondientes. También deberá determinar si el uso del arma por parte del vigilante se produjo en un contexto de legítima defensa.

La investigación permitirá confirmar si se trató de un intento de extorsión, identificar a los ocupantes de la motocicleta y determinar si existe relación con organizaciones criminales que operan en el Rímac.

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