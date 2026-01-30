Fernando Rospigliosi saluda a la PNP tras extradición de 'El Monstruo': "Están haciendo su trabajo"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Erick Moreno Hernández, más conocido como 'El Monstruo', ya se encuentra en nuestro país luego de ser extraditado desde Paraguay donde fue capturado meses atrás por la policía de dicho país. Ahora, el peligroso criminal ya se encuentra en las instalaciones de máxima seguridad de la Base Naval del Callao mientras se realice su proceso.

Rospigliosi saluda a la PNP por extradición de 'El Monstruo'

Como era de esperarse, este episodio ha generado comentarios de los principales personajes de nuestra política nacional. Por ejemplo, el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre este hecho haciendo hincapié en el trabajo de la PNP.

En declaraciones a los medios, el integrante de Fuerza Popular aseguró que el encarcelamiento de Erick Moreno Hernández no es más que el fruto de un trabajo de la Policía Nacional del Perú el cual permitió la captura de este criminal en territorio paraguayo.

"Eso muestra que la policía está haciendo su trabajo y que finalmente nadie puede escapar de la sanción que merece", indicó.

Arriola sostuvo breves palabras con 'El Monstruo' antes de ingresarlo a carceleta.

Arremete contra el INPE

Sin embargo, el experimentado político también aprovechó la oportunidad para criticar duramente el Instituto Nacional Penitenciario por no contar con un penal con las condiciones necesarias para albergar a reos del calibre de 'El Monstruo'.

Esto luego que se decidiera que el acusado por extorsión, secuestro y otros graves delitos, sea enviado a la Base Naval del Callao y no al Penal de Challapalca como se había anunciado en un inicio.

"Pero como no hay cárceles lo suficientemente seguras, llevan a ciertos presos terroristas o delincuentes comunes. Esperemos que tengamos muy pronto un gobierno que haga lo que tiene que hacer, construir cárceles realmente de alta seguridad y donde los presos no puedan tener esas gollerías que tienen ahora", agregó.

Finalmente, lamentó las condiciones en que la Policía Nacional tiene que trabajar donde incluso algunos de los efectivos no cuentan con chalecos antibalas para ejercer su labor. Por ello, hizo un llamado de atención a este gobierno para que agilice la compra del equipamiento necesario para las fuerzas del orden.

"Hay una falta de gestión tremenda y constantemente las licitaciones se caen y, lamentablemente, muchas veces no se adquiere el material de la calidad que se necesita, pero espero esas cosas mejoren", finalizó.

En resumen, Fernando Rospigliosi felicitó a la Policía Nacional del Perú luego de la extradición de Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo' desde Paraguay.