Media Maratón de Lima: Conoce el plan de desvío vehicular para este domingo 24 de agosto

Como parte de la edición 116 Media Maratón de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó el plan de desvío vehicular que tendrán los servicios de transporte público para este domingo 24 de agosto.

Cabe señalar que, los participantes de la carrera se concentrarán desde las 5:00 a. m. en la Plaza de Armas de Lima, para luego iniciar su recorrido por importantes calles y avenidas de la capital como los jirones Camaná y de la Unión, el Paseo de la República y toda la Av. Arequipa hasta el óvalo de Miraflores, para dirigirse al Circuito Mágico del Agua.

Plan de desvío vehicular para los corredores

Los buses de las rutas 301 y 305 del corredor Azul irán por las avenidas Petit Thouars, Alejandro Tirado, Paseo de la República, la calle José Díaz y el Jr. Manuel Corpancho para retomar su ruta con destino al distrito del Rímac.

Plan de desvío para el corredor Azul.

La ruta 404 del corredor Morado irá por las avenidas Miguel Grau, Iquitos, 28 de Julio, continuando su recorrido hacia Magdalena del Mar por la Av. Brasil. Hacia San Juan de Lurigancho irá por las avenidas 28 de Julio, Paseo de la República y Miguel Grau para continuar su ruta habitual.

Por su parte, la ruta 406 recortará su recorrido y llegará solo hasta el cruce de las avenidas Miguel Grau e Iquitos. Con dirección a San Juan de Lurigancho, iniciará su recorrido en la Av. Iquitos (altura de Miguel Grau) e irá por los jirones Carlos Zavala y Montevideo para retomar su ruta por la Av. Abancay.

Plan de desvío para el corredor Morado.

Asimismo, la ruta 405 irá por la Av. Paseo de la República y las calles Dean Valdivia, Las Begonias, Amador Merino Reyna para luego retornar a San Juan de Lurigancho por la Av. Petit Thouars.

Plan de desvío para el corredor Morado.

¿Cuáles serán las rutas para el AeroDirecto y los buses tradicionales?

Con referente al servicio del AeroDirecto Centro, la ATU también informó que los paraderos Tacna y Plaza San Martín dejarán de atender temporalmente mientras la Plaza San Martín se encuentre ocupada por los deportistas. En ese sentido, el paradero inicial y final estará ubicado en la Av. Tacna con Nicolás de Piérola.

Plan de desvío para el AeroDirecto Centro.

En tanto, los servicios de transporte público convencional desviarán su recorrido por las avenidas como Alfonso Ugarte, Salaverry, Aramburú, Paseo de la República, 28 de Julio, entre otras.

Es importante precisar que, el cierre de vías por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) dependerá del avance de los deportistas, en ese sentido, estiman que el evento deportivo durará hasta la 1:00 p. m., aproximadamente, por lo que recién en la tarde los recorridos volverán a la normalidad.

De esta manera, la ATU informa su plan de desvío vehicular para este domingo 24 de agosto en el marco de la edición 116 de la Media Maratón de Lima.