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MEF aprueba transferencia por más de S/ 31 millones a favor del sector educación en regiones del país

El Gobierno, a través del MEF, autorizó una transferencia de hasta S/ 31 904 572 a favor de los gobiernos regionales para hacer cumplir los derechos de 942 docentes de las 25 regiones del país.

MEF aprobó transferencia para los gobiernos locales
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29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/03/2026

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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó una transferencia por más de S/ 31 millones a favor de los gobiernos regionales para la categorización de docentes de los institutos de educación superior Pedagógicos (IESP) y de las escuelas de educación superior pedagógica (EESP), en las categorías 2 y 3 de la carrera pública ocente para escuelas de educación superior (EES).

La medida adoptada se enmarca en el Decreto Supremo N.º 047-2026-EF, publicado el sábado 28 de marzo en el Diario Oficial El Peruano, refrendado también por el presidente José María Balcázar y, los ministros de Economía y Educación, Rodolfo Acuña Namihas y María Esther Cuadros Espinoza, respectivamente.

Partida para mejorar la educación al interior del país

Es importante mencionar que, el Ministerio de Educación (Minedu) solicitó la mencionada partida presupuestal (S/ 31 904 572), conforme a lo dispuesto en el literal h) del numeral 82.1 del artículo 82 de la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

En ese sentido, la unidad ejecutora a cargo de las contrataciones será el Programa Educación Básica para Todos del Minedu. Cabe precisar que, serán 942 docentes los beneficiarios de las 25 gobiernos regionales del país, quienes podrán ser recibir, el pago de sus derechos, beneficios y asignaciones, y otros, de pertenecer a la Ley N.º 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, señaló que : "esta medida contribuye a reconocer el desarrollo profesional de los docentes de la educación superior pedagógica y a seguir fortaleciendo la carrera pública docente, con impacto en la formación de futuros profesionales de la educación".

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Otras consideraciones:

Los titulares de los ministerios en referencia aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel funcional programático, dentro de los cinco días calendario desde la entrada en vigencia del presente dispositivo legal.

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

Un aspecto a tener en cuenta, es que los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son asignados.

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Finalmente, con esta transferencia, el Ejecutivo señala que continuará con el fortalecimiento de la carrera pública docente en la educación superior pedagógica.

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