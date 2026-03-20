Peligro en aulas de VMT: muro colapsado de colegio sigue sin repararse y expone a escolares

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La preocupación crece entre los padres de familia de la institución educativa nacional Mariscal Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, tras el colapso de parte del muro perimétrico del patio hace varios meses. Más de 200 alumnos de inicial y primaria asisten a clases presenciales en un entorno que presenta serios daños estructurales, sin que hasta el momento se ejecuten trabajos de reparación.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el problema no es reciente. "Yo creo que eso pasó hace 6 meses, nadie nos ha dado un apoyo a todo eso. Es algo bien peligroso para los niños que están por ahí", señaló un padre de familia, evidenciando la falta de intervención de las autoridades. El deterioro del muro ha generado rajaduras en otras paredes, lo que incrementa el riesgo dentro del plantel.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En el distrito de V.M.T., la I.E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres inició clases presenciales con un muro colapsado desde hace cinco meses. Los padres de familia señalaron que ya han presentado escritos al Ministerio de Educación para que se tomen medidas... pic.twitter.com/b28a3OjNXS — Exitosa Noticias (@exitosape) March 20, 2026

Reclamos sin respuesta

Los padres indicaron que han presentado diversos documentos ante el Ministerio de Educación y la UGEL 1 solicitando medidas urgentes. Sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta ni acciones concretas, pese a la gravedad del caso. La situación obligó a la comunidad educativa a tomar medidas por cuenta propia.

"Todos los padres hemos hecho eso (colocar toldos que tapen la vía)... por el temor que hayan personas de mal vivir que puedan ingresar al colegio", explicaron.

Según reportes difundidos por Exitosa, el debilitamiento del perímetro ha comprometido otras áreas del colegio, lo que incrementa la inseguridad. Incluso, algunos salones presentan condiciones precarias, con estructuras provisionales que no garantizan protección adecuada para los alumnos.

Clases presenciales en medio del peligro

El inicio del año escolar el pasado 14 de marzo evidenció una contradicción: mientras autoridades reconocen problemas de infraestructura en varios colegios, en este caso específico los estudiantes continúan asistiendo con normalidad. Los menores reciben clases en un entorno considerado riesgoso por sus propios padres.

Según el Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi Cárdenas, existen más de 352 colegios en Lima y el Callao con infraestructura en mal estado. No obstante, la situación en este plantel es distinta, ya que no ha sido cerrado ni reubicado, pese a las condiciones reportadas.

Los padres cuestionan esta decisión y consideran que el Ministerio de Educación debió trasladar temporalmente a los alumnos a espacios seguros. El temor principal es que ocurra un accidente mayor debido al deterioro progresivo de las estructuras.

La situación del colegio en Villa María del Triunfo refleja un problema más amplio de infraestructura educativa en mal estado, falta de respuesta institucional y riesgo para estudiantes, en un contexto donde las clases presenciales ya se han reanudado.