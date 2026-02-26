RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Cree en su equipo

Pablo Guede resalta la unidad y el compromiso de Alianza Lima: "Este equipo juega con el corazón"

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, concedió una reciente entrevista en la que resaltó la unidad y compromiso de los futbolistas para reponerse de semanas difíciles que atravesaron.

Pablo Guede resalta la unidad y el compromiso de Alianza Lima
(Foto: Composición Exitosa)

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/02/2026

El inicio del año para Alianza Lima estuvo marcado por una denuncia por presunta violación a una joven en los que se acusó a Carlos Zambrano, Migule Trauco y Sergio Peña. A ello se le sumó que fueron eliminados de la Copa Libertadores por el Sportivo 2 de Mayo y a su vez que el entrenador Pablo Guede no termina de convencer al hincha en el torneo local.

Pese a ese contexto, el estratega argentino, en una reciente entrevista, ha resaltado la unión así como el compromiso de todo el plantel aliancista para reponerse de semanas complicadas.

La unidad del equipo

Este jueves 26 de febrero, Pablo Guede estuvo en la más reciente edición del programa de YouTube 'Modo Fútbol' en donde habló de diversos temas relacionados al cuadro blanquiazul, entre dichas aristas estuvo la de saber cómo se repuso el plantel luego de afrontar días complicados por temas disciplinario y una eliminación de la Libertadores en calidad de local.

Fue claro al momento de señalar que al encontrarse "en el equipo más grande del Perú" y que sabe de la exigencia que se exige en este tipo de escuadras. En tal sentido subrayó que ayuda muco que los futbolistas estén unidos.

"La unidad que tiene este grupo y el club con el objetivo que nosotros tenemos es grandiosa, maravillosa. Sí es verdad, fueron semanas intensas, difíciles (...) Hay muchos indicativos que hacen que eso no sea real", manifestó.

Además, enfatizó que su meta es encontrar una oncena titular, pero que lastimosamente en el camino, durante la pre temporada, hubieron algunos jugadores que se lesionaron. "Uno siempre trata de buscar lo mejor para el equipo y para que Alianza gane", acotó.

"Este grupo es impresionante, la unidad que tiene en el día a día, el compromiso que tiene con el objetivo con esta camiseta en muy pocos lados lo viví (...) esa unidad que hay dentro del plantel y del club es digna de admirar", subrayó.

"Este equipo juega con el corazón"

En otro momento, fue consultado sobre la presión que significa para la escuadra íntima jugar tanto a nivel local e internacional, frente a ello destacó la manera en cómo se repuso el equipo frente a adversidades del camino.

"Hay un montón de cosas en este Alianza. Este equipo juega con el corazón, corren, no bajan los brazos nunca, va al frente, que presiona. Un montón de cosas buenas que después te llevan a concluir", refirió.

Como vemos, Pablo Guede resaltó la entrega de los futbolistas de Alianza Lima y cómo lograron reponerse ante adversidades que se presentaron en las últimas semanas.

