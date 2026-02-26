Fátima Segovia sorprende al revelar cuánto gana en OnlyFans: "Nunca le he bajado el precio"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fátima Segovia sorprendió al revelar cuánto gana en OnlyFans y al detallar, sin pelos en la lengua, cómo las suscripciones de sus seguidores se convirtieron en su principal fuente de ingresos, al punto de asegurar que con ese dinero pudo comprarse una casa y sostener todo su estilo de vida.

Fátima Segovia y su negocio en OnlyFans

La reaparición de Fátima Segovia en el centro de la escena se dio durante una reciente entrevista con Trome, donde la modelo explicó con bastante claridad cómo funciona su negocio digital y por qué decidió apostar por OnlyFans.

Según contó, actualmente administra tres cuentas dentro de la plataforma, con contenido similar, pero con algunos matices pensados para distintos tipos de público.

Lejos de improvisar, Fátima Segovia afirmó que su principal ingreso no proviene de mensajes privados ni de pedidos especiales, sino exclusivamente de las suscripciones mensuales.

"En mi caso yo monetizo con las suscripciones, muy poco por ventas por interno, porque eso no les gusta a los chicos, no les gusta a mis suscriptores. Entonces yo trato de darles lo que ellos quieren", señaló.

En esa misma línea, la creadora de contenido dejó en claro que no realiza material personalizado ni ofrece interacciones especiales fuera de lo que ya publica en su cuenta.

¿Cuánto cobra Fátima Segovia en OnlyFans?

Cuando se le consultó por el precio que maneja, fue tajante al revelar que jamás ha reducido su tarifa, la cual se mantiene fija en 25 dólares.

"Yo no facturo aparte de lo que suscriben, más cosas, porque sería mala pues. Imagínate se suscriben, hacen su esfuerzo para pagar sus 25 dólares, porque de 25 dólares yo nunca he bajado, siempre me he quedado en ese precio por suscripción", explicó.

Fátima Segovia graba sin ayuda

Pero eso no es todo. La exintegrante del elenco de Jorge Benavides también reveló que trabaja completamente sola y que se encargó de invertir en todo el equipo técnico necesario para grabar sin apoyo externo.

"Yo tengo mi buen equipo de cosas, mi trípode, mis luces. Por ahí si me ven moviéndome y la cámara siguiéndome, es porque tengo ese trípode que sigue el movimiento", contó.

Incluso, explicó que parte de sus ingresos los destina a alquilar locaciones especiales para mejorar la calidad de sus videos.

"También invierto en buenos lugares, he llegado a pagar hasta 400 dólares por una suite para hacerlo bonito todo. Son dos veces a la semana que yo trabajo en Onlyfans, una vez a la semana para el en vivo y otra para grabar mis cositas, mis videítos. Son solo dos días", reveló.

Así, Fátima Segovia volvió a sorprender al revelar cuánto gana en OnlyFans y al mostrar cómo las suscripciones, los en vivos y una gestión totalmente independiente se convirtieron en la base de un negocio que hoy le permite vivir de la creación de contenido.