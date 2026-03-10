'Los Pulpos' estarían detrás de atentado con explosivos en discoteca Dalí, según PNP: Hallaron coordinaciones

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional de Trujillo se pronunció sobre la captura de tres implicados en el atentado con explosivos en la discoteca Dalí, ubicada en el distrito de Víctor Larco. Según se informó, la banda criminal 'Los Pulpos' estarían detrás de dicho acto criminal que dejó más de 30 personas heridas.

PNP halló pruebas

Mediante una conferencia de prensa, el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, brindó detalles sobre la intervención. Además, se informó sobre las coordinaciones que existieron antes del ataque.

"Los hechos cronológicos y los eventos que ocurrieron tienen un principio y un fin. El principio es con la intervención de un menor de edad conocido como Ñato (...)", dijo a los medios locales.

En tal sentido, Moreno precisó que se está investigando si hubo complicidad entre agentes de vigilancia del establecimiento y los criminales, debido a que no se detectó la presencia de la granada de guerra que fue ingresada al interior de la discoteca, para posteriormente ser detonada.

Según narró el general PNP, al darse la captura de un menor de edad, alias 'Ñato', quien estaría involucrado en el ataque contra la discoteca Dalí, se destapó el trasfondo del ataque. Es así que, en el teléfono que tenía en su poder, se encontraron coordinaciones en donde se le explica cómo llevar a cabo el atentado.

Coordinaciones desde el extranjero

Cabe mencionar que, los efectivos policiales entrevistaron al menor. En ese momento, el detenido confesó que las coordinaciones se realizaron en un conocido sauna de la zona. En el lugar se reunión junto a Rodrigo Nicolás Ávila Peláez, alias 'Nico'.

"El menor y alias Nico reciben directivas desde el extranjero conocidos como Óscar, Cresco y de Jhonsson, también el primo de estos delincuentes. Ellos son los que le dan la directiva a estos dos para llevar a cabo este atentado contra la discoteca", indicó Moreno.

Además, los sujetos contactaron con un tercer sujeto, identificado como Albert David Loloy Olórtiga, alias 'Ñaja', quien también asistió al sauna y habría recibido las mismas instrucciones. Cámaras de seguridad confirmaron la presencia de los involucrados horas antes del atentado.

De acuerdo a las indagaciones policiales, una mujer también ingresó a dicho sauna y salió con vestimenta adecuada para asistir a la discoteca, momentos antes del atentado. "Según los interrogatorios, fue ella quien llevó la granada de guerra", afirmó.

"Esta femenina ya está identificada y le mando un mensaje. Te vamos a capturar, tarde o temprano te vamos a capturar. Ella es quien espoleta en forma desalmada, no mirando las causas y las consecuencias que iban a ocurrir", detalló el general PNP.

Es así como, los responsables del ataque contra la discoteca Dalí en Trujillo, recibieron indicaciones del extranjero, de parte de tres sujetos, entre ellos, 'Jhonsson', líder de la banda 'Los Pulpos'.