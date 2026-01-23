José Luna Gálvez anuncia entrega inmediata de 2.5 millones de títulos de propiedad

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, realizó estas declaraciones durante un encuentro con dirigentes, vecinos y amigos de la asociación Esperanza de Vivir, ubicada en una de las zonas más altas de Huaycán, en Ate Vitarte. Allí se mostró emocionado por el crecimiento de las viviendas, pero reflexivo al advertir que miles de familias aún no cuentan con título de propiedad.

"Al llegar al gobierno daremos inmediatamente 2 millones y medio de títulos de propiedad a todos los conos y cerros de Lima, sin más requisito que tener cinco años de posesión de su vivienda. Se acabaron las trabas burocráticas que solo sirven para negarles derechos a los pobres. Este proyecto lo lanzaremos con el programa 'Perú, país de propietarios'", enfatizó Luna Gálvez.

José Luna Gálvez.

¿De dónde saldrá el financiamiento?

El líder de Podemos Perú aseguró que las obras de agua potable, alcantarillado, desagüe y titulación se financiarán mediante un recorte al presupuesto superfluo del Estado.

"Las obras en las que vamos a invertir saldrán del 10% que descontaremos del presupuesto público destinado hoy a gastos innecesarios como asesorías, bonos, viáticos, pasajes y consultorías que no benefician al pueblo", precisó.

Asimismo, recordó que uno de los mayores recortes se aplicará al Congreso de la República. "Cuando lleguemos al gobierno, el Congreso perderá el 50% de su presupuesto —unos 850 millones de soles— para destinarlos a seguridad ciudadana, fortaleciendo la Policía de Inteligencia e infiltración, para capturar a todos los extorsionadores y delincuentes", afirmó.

José Luna Gálvez.

Luna Gálvez finalizó con un llamado a no olvidar los orígenes de lucha de miles de familias peruanas. "Nunca se olviden por qué vinimos. Nunca se olviden de dónde somos. Partimos de nuestra sierra y nuestros cerros, vinimos a Lima a pasar momentos duros, sin agua, sin desagüe, sin pistas ni luz, solo con el sueño de que nuestros hijos sean algún día los profesionales que cambien el Perú", concluyó.