Trujillo: PNP desarticula a banda criminal integrada por cuatro adolescentes tras detonar artefacto explosivo

La Policía Nacional desarticuló una cédula de la banda criminal denominada "Plata o Plomo", integrada por menores de edad quienes estarían detrás de un ataque con explosivo en la región La Libertad.

En una eficaz y rápida operación, efectivos de la DEPINCRI Virú lograron frustrar un nuevo atentado con explosivos en el distrito de Chao y desarticular una célula de la banda criminal "Plata o Plomo", conformada por menores de edad.

Esta intervención se dio tras la detonación de un artefacto explosivo en la calle Los Ángeles, manzana 07, lote 11. Cabe mencionar que, el hecho permitió activar labores de inteligencia y prevenir un nuevo ataque.

En tal sentido, se logró la captura de dos adolescentes identificados como H.L.G., de 14 años, conocido bajo el alias de 'el mosquito', y Y.D.I.R., de 16 años, alias 'Yescona', quienes fueron intervenidos en el preciso instante en que iban a ejecutar un nuevo atentado en un establecimiento.

De igual manera, las diligencias condujeron a la ubicación de otros dos menores de edad identificados como Y. Y. R. V., de 15 años, alias 'Piero', y V. M. G. S., de 16 años, alias 'Vale'. La detención de ambos se desarrolló en un inmueble en el sector Las Violetas.

En esta última intervención, las autoridades de la Policía incautaron artefactos explosivos tipo salchicha, un cordón de mecha lenta, cuatro teléfonos móviles así como un vehículo menor.

La manifestación de los menores de edad detenidos

Las primeras declaraciones de acuerdo a los menores de edad intervenidos señalan como autor intelectual y presunto reclutador a un sujeto conocido como alias 'Huaura', quien actualmente se encuentra en proceso de ubicación por parte de la Policía Nacional del Perú.

Este tipo fue el que ordenó que atentaran en la vivienda de una de sus víctimas. También dijeron que en la casa de 'Yescona' tenían ocultos dos cartuchos de dinamita.

Por su parte, la Región Policial La Libertad reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y resaltó el profesionalismo de los investigadores que, con celeridad y precisión, evitaron una nueva tragedia en la provincia Virú.

