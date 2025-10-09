Mesa de trabajo contra la delincuencia: Gremios de transportistas se reúnen HOY con el Congreso y el Gobierno

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 8:30 a. m. de hoy, jueves 9 de octubre, los gremios de transportistas se reunirán con el Congreso y el Gobierno en el marco de la convocatoria de las mesa de trabajo impulsada por ambos poderes del Estado para atender la grave crisis de inseguridad que los viene azotando casi a diario.

Tras el último paro del lunes 6 de octubre, desde el Legislativo y Ejecutivo decidieron tomar cartas en el asunto para intentar dar una rápida respuesta a los delitos de extorsión y sicariato, que hasta la fecha, viene cobrando la vida de 47 transportistas en Lima y Callao.

La Presidencia del Consejo de Ministros ha convocado para este jueves 9 de octubre a las 8:30 a. m. a los asociaciones y gremios de transportistas a una reunión de trabajo técnica, con el objetivo de escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas que fortalezcan el servicio... — Consejo de Ministros (@pcmperu) October 8, 2025

Congreso pide declarar en emergencia al sector transporte

De acuerdo con el oficio enviado por el Parlamento a la presidenta Dina Boluarte, le solicitan la declaratoria del estado de emergencia en el sector transporte de Lima y Callao, a fin de "permitir acciones inmediatas y coordinadas" con los ministerios del Interior y Transportes, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana".

Del mismo modo, la convocatoria de la III Mesa de Trabajo - Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte tiene otros tres puntos en su agenda , siendo los siguientes: convocar a las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial y Fiscalía para "analizar en conjunto" la afectación del transporte; además, identificar iniciativas legislativas afines al sector para su debate, este jueves 09 en el Pleno del Congreso, e ⁠identificar leyes pendientes de reglamentación.

Desde el Ministerio Público han confirmado su participación en la reunión que se desarrollará en la Sala Miguel Grau del Congreso. El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas asistirá junto a los fiscales Fany Quispe y Omar Tello.