Ministerio de la Mujer implementará asistencia de S/400 para hijos de conductores asesinados por extorsionadores

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, anunció que los hijos de los choferes asesinados por bandas de extorsionadores recibirán una asistencia económica de 400 soles. El beneficio será bimensual y se otorgará hasta que los menores cumplan la mayoría de edad.

Peña Cardoza explicó que esta medida busca brindar apoyo integral a las familias que atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad.

Además del subsidio económico, el Estado ofrecerá acompañamiento psicológico a los beneficiarios para ayudarles a sobrellevar las secuelas emocionales de la pérdida.

Durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, la titular del MIMP precisó que los expedientes para la entrega del apoyo ya están siendo preparados y que la iniciativa se concretará en los próximos días.

Apoyo complementario y ampliación de beneficios

La ministra detalló que el propósito del programa es que cada niño, niña o adolescente reciba 400 soles cada dos meses, y que el beneficio podría extenderse si los jóvenes continúan con sus estudios superiores.

"El objetivo y propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad, y se podría extender si continúa en estudios, además de todos los servicios que tenemos como Estado, por ejemplo, Beca 18", expresó Peña Cardoza.

Asimismo, enfatizó que la atención del Ejecutivo no se limitará a las víctimas mortales, sino que también alcanzará a los conductores heridos durante los ataques perpetrados por organizaciones criminales que extorsionan al sector transporte.

Reacciones y acciones frente a la inseguridad

Frente a la ola de violencia que afecta al transporte público, la Unión de Gremios de Transportistas expresó su solidaridad con los conductores afectados y exigió al Gobierno medidas urgentes para frenar la inseguridad.

En respuesta, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a los representantes de los gremios a una reunión de trabajo este jueves 9 de octubre, con el fin de coordinar acciones conjuntas y establecer estrategias que garanticen la protección de los transportistas.

