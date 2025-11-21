Metropolitano y corredores tendrán desvíos este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos, informa ATU

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 22 y 23 de noviembre, el paso de la antorcha y la maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 van a mover el tránsito en Lima. La ATU ya lanzó las rutas alternas.

ATU informa desvíos para el sábado 22

Este sábado 22 de noviembre, la antorcha bolivariana va a recorrer varias calles y avenidas de Miraflores y el Cercado de Lima, así que hay que armarse de paciencia.

Entre las 10 y 11 de la mañana, la antorcha pasará por el Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva y Armendáriz.

Durante ese tiempo, el Corredor Azul hará desvíos por José Larco, calle José Gonzáles, Alcanfores y Armendáriz hacia Barranco; y rumbo al Rímac, por Armendáriz, La Paz, Fanning y José Larco.

Los buses y transporte regular también tendrán que tomar rutas alternas como Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, Larco, Schell y Berlín.

Por la tarde, entre la 1.45 y 3.00 p. m., la antorcha seguirá desde el Estadio Nacional hasta la Plaza de Armas. En ese horario, las rutas del Corredor Morado y el AeroDirecto Centro tendrán cambios para no estorbar el paso de los atletas.

Los buses regulares también usarán avenidas alternas como 28 de Julio, Miguel Grau, Bolivia y Paseo de la República. La ATU aseguró que todo esto es para que la movilidad sea lo más ordenada posible durante los Juegos Bolivarianos.

🔥¡La antorcha bolivariana llega a Lima!

Este sábado 22 de noviembre, la llama recorrerá Miraflores y el centro de Lima, y la ATU realizará desvíos temporales en los servicios de transporte público: uno por la mañana y otro por la tarde. Conócelos aquí. 👇 pic.twitter.com/hSe8fF49Dj — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 21, 2025

ATU informa desvíos para el domingo 23

El domingo 23 de noviembre hay que madrugar si vas a moverte por Lima, porque arranca la maratón de 42 kilómetros a las 5.00 a. m. desde la Plaza de Armas. La ruta va por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y la Bajada de Armendáriz, ida y vuelta, hasta el mediodía.

El Metropolitano cerrará varias estaciones: Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla. La ruta A se desviará por Alfonso Ugarte y parará en Quilca - El Peruano, y la ruta C solo llegará hasta la Estación Central.

Los corredores complementarios también tendrán cambios: las rutas 301 y 305 del Corredor Azul irán por Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte, Venezuela, Iquique, Bolivia y Garcilaso de la Vega.

En el Corredor Morado, la ruta 404 usará Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau y Carlos Zavala, y la ruta 406 terminará en Miguel Grau antes de volver.

El AeroDirecto Centro empezará en Emancipación y pasará por Ramón Castilla, avenida Argentina y Óscar R. Benavides hasta el aeropuerto. Y los buses regulares tendrán sus rutas alternas también.

Así que ya sabes, este 22 y 23 el Metropolitano y los corredores tendrán desvíos por la maratón de los Juegos Bolivarianos. Mejor planifica tu ruta y evita contratiempos.