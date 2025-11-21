RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Metropolitano y corredores tendrán desvíos este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos, informa ATU

Este 22 y 23 de noviembre, el Metropolitano y los corredores sufrirán desvíos por la maratón de los Juegos Bolivarianos. La ATU ya informó las rutas alternas para que los usuarios puedan organizar sus viajes.

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 22 y 23 de noviembre, el paso de la antorcha y la maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 van a mover el tránsito en Lima. La ATU ya lanzó las rutas alternas.

ATU informa desvíos para el sábado 22

Este sábado 22 de noviembre, la antorcha bolivariana va a recorrer varias calles y avenidas de Miraflores y el Cercado de Lima, así que hay que armarse de paciencia.

Entre las 10 y 11 de la mañana, la antorcha pasará por el Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva y Armendáriz. 

Durante ese tiempo, el Corredor Azul hará desvíos por José Larco, calle José Gonzáles, Alcanfores y Armendáriz hacia Barranco; y rumbo al Rímac, por Armendáriz, La Paz, Fanning y José Larco.

Los buses y transporte regular también tendrán que tomar rutas alternas como Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, Larco, Schell y Berlín.

Por la tarde, entre la 1.45 y 3.00 p. m., la antorcha seguirá desde el Estadio Nacional hasta la Plaza de Armas. En ese horario, las rutas del Corredor Morado y el AeroDirecto Centro tendrán cambios para no estorbar el paso de los atletas. 

Los buses regulares también usarán avenidas alternas como 28 de Julio, Miguel Grau, Bolivia y Paseo de la República. La ATU aseguró que todo esto es para que la movilidad sea lo más ordenada posible durante los Juegos Bolivarianos.

ATU informa desvíos para el domingo 23

El domingo 23 de noviembre hay que madrugar si vas a moverte por Lima, porque arranca la maratón de 42 kilómetros a las 5.00 a. m. desde la Plaza de Armas. La ruta va por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y la Bajada de Armendáriz, ida y vuelta, hasta el mediodía.

El Metropolitano cerrará varias estaciones: Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla. La ruta A se desviará por Alfonso Ugarte y parará en Quilca - El Peruano, y la ruta C solo llegará hasta la Estación Central.

Los corredores complementarios también tendrán cambios: las rutas 301 y 305 del Corredor Azul irán por Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte, Venezuela, Iquique, Bolivia y Garcilaso de la Vega.

En el Corredor Morado, la ruta 404 usará Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau y Carlos Zavala, y la ruta 406 terminará en Miguel Grau antes de volver.

El AeroDirecto Centro empezará en Emancipación y pasará por Ramón Castilla, avenida Argentina y Óscar R. Benavides hasta el aeropuerto. Y los buses regulares tendrán sus rutas alternas también.

Así que ya sabes, este 22 y 23 el Metropolitano y los corredores tendrán desvíos por la maratón de los Juegos Bolivarianos. Mejor planifica tu ruta y evita contratiempos.

