XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho: Llama bolivariana llegó al Perú para iniciar su recorrido previo a la ceremonia de inauguración

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Como parte del cronograma oficial de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, este domingo 17 de noviembre, la llama bolivariana llegó a nuestro país, siendo recibida por el presidente José Jerí Oré.

El mandatario recibió la linterna bolivariana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte del presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, quien la trajo desde Caracas, Venezuela.

La Llama Bolivariana ya está en el Perú. 🇵🇪



El presidente José Jerí recibió la Antorcha Bolivariana, símbolo de unidad deportiva rumbo a los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.



Tras su llegada el 16 de noviembre al Aeropuerto Jorge Chávez, la llama iniciará un recorrido de... pic.twitter.com/TovVuQhCAD — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 16, 2025

Recorrido de la llama bolivariana

Es importante destacar, que la llama bolivariana simboliza la unidad deportiva de la región y el espíritu bolivariano que une a los países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo).

Tras su llegada al país, la llama bolivariana iniciará un recorrido de 3 500 kilómetros a lo largo del Perú, con la participación de más de 100 relevistas que llevarán la llama por nueve ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco, Machu Picchu, Arequipa, Paracas y Ayacucho.

El recorrido culminará el sábado 22 de noviembre en la Fortaleza del Real Felipe, donde se encenderá el pebetero bolivariano en la ceremonia inaugural de Lima.

Luego, la llama ingresará simbólicamente al Buque de la Armada Peruana (BAP) Unión, el cual viajará hacia Paracas para trasladarse el martes 25 de noviembre a Ayacucho y ser encendida en el Estadio Las Américas, lo que marcará la segunda ceremonia inaugural del evento deportivo.

Cabe señalar que, a lo largo de todo el trayecto, el Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos contará con la participación y colaboración de municipalidades, asociaciones locales y organizaciones de la sociedad civil.

Declarada de interés nacional

El lunes 10 de noviembre, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Educación (MINEDU), declaró de interés nacional la realización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, a llevarse a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre del 2025 en ambas ciudades el país.

En ese sentido, menciona que todos los organismos públicos de los diversos sectores y niveles de gobierno, cuyo ejercicio de sus competencias incida en la organización y realización del evento deportivo, participan de manera conjunta, coordinada, oportuna y con respeto de la diversidad cultural y lingüística del país.

Del mismo modo, el Estado facilita los trámites aduaneros y el ingreso de participantes y bienes para el desarrollo del acontecer deportivo, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional.

Vale recordar que, el evento contará con la participación de alrededor de 4 000 atletas y 1 600 oficiales, en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas, de diferentes países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú. Además, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay han sido invitados al evento continental.

Los atletas estarán distribuidos en 43 escenarios deportivos de las ciudades de Ayacucho y Lima; coadyuvando así a la promoción del deporte, y obteniendo un impacto económico y social positivo en el territorio peruano.