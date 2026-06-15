Murió Anne Schedeen, la inolvidable madre de ALF, a los 77 años: ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anne Schedeen, la actriz que dio vida a la entrañable Kade Tanner en la exitosa serie ALF, murió a los 77 años conmocionando a varias generaciones de espectadores. Su familia y su representante, Tom Markley, fueron los encargados de confirmar la noticia de su partida.

Fallece la actriz que dio vida a Kade Tanner en ALF

Los seres queridos de la reconocida intérprete recurrieron el último domingo, 15 de junio, a las redes sociales para informar que ella había dejado de existir, poniendo fin así a una carrera que abarcó más de cinco décadas en el cine y en la televisión. Hay que mencionar que no brindaron detalles de las causas de su muerte.

"Con gran pesar comunicamos que Annie ha fallecido plácidamente. Deja atrás un legado extraordinario de energía creativa, un humor agudo, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, un odio ardiente hacia Trump, la pasión por las compras de segunda mano y el amor por una buena historia", se lee al inicio del texto.

Además, agregan que sin ella se sienten "desolados" debido a que la querían "muchísimo" al igual que todos aquellos que la conocieron. Destacaron que la artista era "una fuerza de la naturaleza" y que "resulta inimaginable pensar en la vida sin ella".

"Como ella misma decía: 'Siempre estoy con ustedes'. Y tiene razón, Los recuerdos, las obras de arte, las carcajadas, las joyas hechas a mano, los óleos, las esculturas, los trajes y toda esa alegría de vivir perduran", continua el mensaje de la familia de Schedeen.

Por otra parte, sus familiares pidieron que quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones a Habitat for Humanity, una organización benéfica con la que la actriz mantenía un fuerte compromiso.

La actuación fue su vida

Anne Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregon, bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen. Comenzó a estudiar actuación desde que era niña y dio sus primeros pasos en las tablas en el Portland Civi Theatre.

Luego de estar en distintas compañías teatrales en Hawái y New York, se instaló en Los Ángeles, donde consiguió un contrato con Universal Pictures y empezó a abrir camino en Hollywood.

Su entrañable personaje en ALF

Si bien Anne participó de diversas decenas de producciones quedó para siempre asociada a Kate Tanner, la madre de familia que abría las puertas de su hogar al carismático extraterrestre ALF.

Anne Schedeen junto al elenco de la serie ALF

La serie duró cuatro temporadas y a lo largo de ellas su interpretación se ganó el cariño del público convirtiéndose en un ícono de una de las comedias más recordadas de finales de 1980.

El mundo del cine y la televisión se encuentra de luto luego de que se confirmar el fallecimiento de Anne Schedeen, recordada actriz que interpretó a Kade Tanner en la icónica serie de comedia ALF. La noticia fue difundida por sus familiares y su representante, sin precisar las causas de su deceso.