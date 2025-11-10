Metropolitano: Desde hoy, los alimentadores Torre Blanca y Carabayllo llegarán al terminal Chimpu Ocllo

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde este lunes 10 de noviembre, los servicios alimentadores Carabayllo y Torre Blanca del Metropolitano llegarán hasta el terminal Chimpu Ocllo, Carabayllo, para el beneficio de 2 500 usuarios, principalmente de Lima norte.

De acuerdo con lo señado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), esta medida significará un ahorro de tiempo de entre 10 a 15 minutos en favor de los pasajeros, quienes podrán llegar más rápido a sus respectivos destinos.

Rutas de los nuevos servicios

En el caso del alimentador Carabayllo, este servicio varía su paradero final, puesto que, llegaba hasta la estación Belaunde (Comas). Con la ampliación de la ruta hasta Chimpu Ocllo, los usuarios ya no viajarán por la vía mixta (por donde circulan los vehículos particulares). En ese sentido, podrán abordar los buses de las rutas "B" y Expreso 13 que se movilizan por la vía exclusiva hasta el Cercado de Lima.

Vale mencionar que, el horario de este alimentador, desde el paradero Tokio hasta el terminal Chimpu Ocllo, será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. En el sentido contrario, desde Chimpu Ocllo hasta Tokio, será de lunes a sábado de 5:30 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:30 a. m. a 11:00 p. m.

Con referente al alimentador Torre Blanca, este servicio ya no irá hasta la estación 22 de Agosto. Con la extensión del servicio hasta Chimpu Ocllo, los usuarios también podrán a bordar las rutas "B" y Expreso 13 para dirigirse al centro de la ciudad.

El horario de este alimentador, desde el paradero Torre Blanca hasta el terminal Chimpu Ocllo, será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que, en el sentido contrario, el horario será de lunes a sábado de 5:45 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:45 a. m. a 11:00 p. m.

🚍 ¡Atención!



Conoce el recorrido de los alimentadores Torre Blanca y Carabayllo que desde mañana 10 de noviembre llegarán al terminal Chimpu Ocllo.



Esta mejora beneficiará a más de 2,500 usuarios, quienes podrán conectar con el expreso 13 y la ruta B hacia la estación Central. pic.twitter.com/My9OYD3qS0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 10, 2025

David Hernández Salazar vuelve a la jefatura de la ATU

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), designó a David Augusto Hernández Salazar como nuevo jefe de la ATU, en reemplazo del renunciante Jaime Francisco Romero Bonilla, quien estuvo tres meses al frente de la institución.

Mediante la Resolución Suprema N.º 018-2025-MTC, publicada el 1 de noviembre último en el diario oficial, la máxima autoridad de la ATU vuelve al cargo, luego de haberlo asumido entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Tras su salida de la ATU, Hernández Salazar se había desempeñado como gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Anteriormente, brindó servicios en Protransporte, el Consejo Nacional de Seguridad Vial del MTC, la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Transitemos, la Municipalidad de San Isidro y la Fundación Alemana GIZ.

De esta manera, los vecinos de Lima norte se ven beneficiados con la ampliación de los alimentadores Carabayllo y Torre Blanca hasta Chimpu Ocllo, medida que se asume desde la asunción al cargo de nuevo titular.