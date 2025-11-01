Gobierno acepta renuncia del presidente de la ATU y repone a David Hernández al cargo

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que Jaime Romero renunció a la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Gobierno del presidente José Jerí aceptó la dimisión y renombró como titular a David Augusto Hernández Salazar.

Cambios en ATU

A través de la Resolución Suprema N° 017-2025-MTC el Gobierno aceptó la renuncia de Jaime Francisco Romero Bonilla, quien estuvo al frente de la ATU solo tres meses.

Rápidamente, mediante la Resolución Suprema N° 018-2025-MTC, se decidió designar nuevamente a David Augusto Hernández Salazar quien ya había sido jefe de la ATU, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, siendo el antecesor de Romero Bonilla, de quien se desconocen los motivos por los que renunció al cargo.

Por ello, David Hernández dejará su puesto de gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa, al que llegó tras su experiencia en la ATU.

Hernández es el cuarto jefe de la ATU nombrado en el periodo 2021-2025, pues al iniciar la presidenta del Consejo Directivo del organismo era María Jara, cuyo mandato de 5 años terminaba en octubre de 2023. Sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte modificó la ley para removerla bajo la causal de "pérdida de confianza" y designar a José Aguilar Reátegui en su reemplazo.

Este último permaneció en el cargo hasta abril del 2024, cuando fue reemplazado por Marybel Vidal Matos, quien estuvo en el cargo hasta septiembre del mismo año, cuando fue relevada por David Hernández.

¿Quién es David Hernández?

Hernández se graduó en la Universidad Particular San Martín de Porres y posee una especialidad en Administración de Empresas otorgada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de contar con otra en Gestión de Proyectos por PMIBS Group.

Entre los puestos que ha ocupado, se sabe que fue directo de Fiscalización y Sanción en la ATU, entre mayo del 2021 y enero del 2022, así como director de Operaciones.

Sumado a ello brindó servicios en Protransporte de Lima, el Consejo Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Transitemos, la Municipalidad de San Isidro y la Fundación Alemana GIZ.

Esa es la experiencia profesional y lo que se conoce del nuevo presidente de la ATU David Hernández, quien fue designado tras la renuncia de Jaime Romero Bonilla, marcando su regreso a la institución.