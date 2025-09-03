Metropolitano: Servicio podría llegar hasta San Bartolo a través de la Vía Expresa Sur

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Metropolitano se ha convertido en un servicio esencial para miles de peruanos que a diario cruzan la ciudad a bordo de uno de sus buses. Y aunque este sistema cuenta con serias deficiencias las cuales afectan en demasía la experiencia de los pasajeros que lo utilizan, sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los ciudadanos.

Metropolitano llegaría hasta San Bartolo gracias a la Vía Expresa Sur

Mientras diversos sectores exigen la renovación de este sistema de transporte masivo, la Municipalidad de Lima viene ejecutando la construcción de la Vía Expresa Sur la cual unirá el Metropolitano con la Panamericana Sur a través de 6 estaciones en los 5 kilómetros que tendrá dicha ampliación.

Para ello, la comuna limeña se aseguró de la implementación de una vía exclusiva en los carriles centrales que permitirán la circulación de los buses de este servicio. Con ello, Carabayllo y San Juan de Miraflores podrán ser recorridos en menor tiempo.

Pero eso no es todo, ya que según indicó Carlos Espinoza, gerente central de infraestructura de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), la idea de la MML es que el Metropolitano llegue hasta San Bartolo a través de la antigua Panamericana Sur y la Vía Expresa Sur.

"Acá tiene el espacio para el Metropolitano y dentro del proyecto se está considerando todas las estaciones en los intercambios viales. El Metropolitano va a llegar hasta San Bartolo a través de la Panamericana antigua, que empieza en Pedro Miotta, ya está ejecutada", indicó el funcionario para Canal N.

La Vía Expresa Sur tendrá carriles exclusivos para el Metropolitano.

Es importante precisar que la habilitación de los cinco kilómetros de la vía asfaltada por concreto que será exclusivo para el Metropolitano se dará este domingo 7 de septiembre. Mientras que la inauguración oficial está pactada para el martes 9 de septiembre.

Ampliación norte aún no está completa

Eso sí, mientras que la Municipalidad de Lima plantea la chance de llegar a uno de los balnearios más conocidos de Lima, lo cierto es que la ampliación norte del Metropolitano aún no se encuentra completa ya que a la fecha solo operan seis estaciones.

Estas recorren la avenida Metropolitana, la avenida Universitaria llegando hasta el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo.

De esta manera, la Municipalidad de Lima anunció la posibilidad de que el Metropolitano llegue hasta San Bartolo gracias a la Vía Expresa Sur que actualmente se viene construyendo y que irá hasta la Panamericana Sur.