RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Gran noticia

Metropolitano: Servicio podría llegar hasta San Bartolo a través de la Vía Expresa Sur

Carlos Espinoza, gerente de Infraestructura de Emape, indicó que hay una posibilidad de que el Metropolitano pueda llegar hasta el sur de Lima gracias a la apertura de la Vía Expresa sur. Actualmente el servicio va desde Chorrillos hasta Carabayllo.

MML anuncia que el Metropolitano llegaría hasta San Bartolo.
MML anuncia que el Metropolitano llegaría hasta San Bartolo. (Foto: ATU)

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Metropolitano se ha convertido en un servicio esencial para miles de peruanos que a diario cruzan la ciudad a bordo de uno de sus buses. Y aunque este sistema cuenta con serias deficiencias las cuales afectan en demasía la experiencia de los pasajeros que lo utilizan, sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los ciudadanos.

Metropolitano llegaría hasta San Bartolo gracias a la Vía Expresa Sur

Mientras diversos sectores exigen la renovación de este sistema de transporte masivo, la Municipalidad de Lima viene ejecutando la construcción de la Vía Expresa Sur la cual unirá el Metropolitano con la Panamericana Sur a través de 6 estaciones en los 5 kilómetros que tendrá dicha ampliación.

Para ello, la comuna limeña se aseguró de la implementación de una vía exclusiva en los carriles centrales que permitirán la circulación de los buses de este servicio. Con ello, Carabayllo y San Juan de Miraflores podrán ser recorridos en menor tiempo.

Pero eso no es todo, ya que según indicó Carlos Espinoza, gerente central de infraestructura de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), la idea de la MML es que el Metropolitano llegue hasta San Bartolo a través de la antigua Panamericana Sur y la Vía Expresa Sur.

"Acá tiene el espacio para el Metropolitano y dentro del proyecto se está considerando todas las estaciones en los intercambios viales. El Metropolitano va a llegar hasta San Bartolo a través de la Panamericana antigua, que empieza en Pedro Miotta, ya está ejecutada", indicó el funcionario para Canal N.

Corredor Azul: Hoy inicia operaciones la nueva ruta que SMP con el Cercado de Lima
Lee también

Corredor Azul: Hoy inicia operaciones la nueva ruta que SMP con el Cercado de Lima

La Vía Expresa Sur tendrá carriles exclusivos para el Metropolitano.
La Vía Expresa Sur tendrá carriles exclusivos para el Metropolitano.

Es importante precisar que la habilitación de los cinco kilómetros de la vía asfaltada por concreto que será exclusivo para el Metropolitano se dará este domingo 7 de septiembre. Mientras que la inauguración oficial está pactada para el martes 9 de septiembre.

Ampliación norte aún no está completa

Eso sí, mientras que la Municipalidad de Lima plantea la chance de llegar a uno de los balnearios más conocidos de Lima, lo cierto es que la ampliación norte del Metropolitano aún no se encuentra completa ya que a la fecha solo operan seis estaciones.

ATU: Marcha blanca del corredor Azul que unirá el Cercado con SMP estará hasta el martes 2 de septiembre
Lee también

ATU: Marcha blanca del corredor Azul que unirá el Cercado con SMP estará hasta el martes 2 de septiembre

Estas recorren la avenida Metropolitana, la avenida Universitaria llegando hasta el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo.

De esta manera, la Municipalidad de Lima anunció la posibilidad de que el Metropolitano llegue hasta San Bartolo gracias a la Vía Expresa Sur que actualmente se viene construyendo y que irá hasta la Panamericana Sur.

Temas relacionados Metropolitano Municipalidad de Lima Panamericana Sur San Bartolo San Juan de Miraflores Vía Expresa Sur

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA