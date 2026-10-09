Meylin Robladillo, paciente de cáncer, cumple su sueño de ver a BTS en Lima tras aprobación médica

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Meylin Robladillo, una publicista de 34 años que comparte su gran energía en redes sociales, logró cumplir el sueño de asistir al concierto de la famosa banda surcoreana en el estadio de San Marcos.

A pesar de haber sido diagnosticada con cáncer de mama en abril, no dejó que su condición le impidiera disfrutar, cantar y bailar en el evento. Actualmente, Meylin afronta con determinación un tratamiento integral que incluye quimioterapia, cirugía y radioterapia para superar la enfermedad paso a paso.

Meylin Robladillo cumplió su sueño de ver a BTS tras recibir autorización médica

Ante ello, la joven explicó cómo logró concretar su asistencia al evento musical luego de una evaluación previa con los especialistas a cargo de su salud oncológica.

"La semana pasada tuve consulta con medicina oncológica y le consulté a mi doctora si podía ir al concierto. Revisó mis análisis y cómo mis plaquetas y hemoglobinas estaban en buen nivel, pude ir, pero con una recomendación. Tuve que usar mascarilla y desinfectarme siempre las manos como medida de precaución"", dijo para la Agencia Andina.

Para Meylin, su asistencia al evento no se debió a un simple interés por una tendencia musical, sino a la profunda conexión que mantiene con los integrantes de la agrupación desde hace más de una década.

Ella explica que las canciones de la banda de K-pop han sido fundamentales en distintos momentos de su vida. Un ejemplo de esto ocurrió durante el confinamiento por el Covid-19, cuando dejó su empleo corporativo para iniciar un negocio propio. En esa fase de transición y evolución laboral, su música se convirtió en un soporte constante. Y además contó un evento doloroso que afrontó.

"Cuando tenía 18 años sufrí de anorexia y por entonces uno de los integrantes decía que tienes que aceptarte a ti mismo, a quererte, y eso influyó en mí. Aún sigo en ese proceso porque no es fácil, no es de un día para otro, de la noche a la mañana", confesó.

Meylin Sofía, profundamente conmovida tras cumplir su sueño de asistir a un concierto, aconseja a quienes enfrentan enfermedades similares que no decaigan ni dejen de disfrutar de sus pasiones, bajo la debida orientación médica.

El concierto de BTS se realiza en el Estadio San Marcos de Lima hoy 9 y mañana 10 del presente mes. Las fanáticas de la banda todavía podrán ver en el escenario a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes forman parte de esta agrupación surcoreana.