RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
A tomar en cuenta

Elecciones 2026: Consulta AQUÍ cómo registrar tu modalidad de compensación si eres miembro de mesa

A pocos días de desarrollarse la segunda vuelta de las elecciones 2026, los miembros de mesa tienen que registrar la modalidad compensación por este cargo. A continuación conoce el procedimiento para ello.

Consulta cómo registrar tu modalidad de compensación si eres miembro de mesa
Consulta cómo registrar tu modalidad de compensación si eres miembro de mesa (Foto: Composición Exitosa)

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2026

Síguenos en Google News Google News

Los peruanos se preparan para lo que será la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026 que está programada para desarrollarse el próximo domingo, 7 de junio. En el contexto de esta nueva jornada de votación, una de las consultas que los miembros de mesa se realizan es cómo realizar el registro de la modalidad de compensación. En la siguiente nota te explicamos dicho proceso.

Miembros de mesa: Así debes registrar tu modalidad de compensación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recurrió a sus canales oficiales para ratificar que todos aquellos ciudadanos que ejercerán nuevamente la función de ser miembro de mesa en esta Segunda Elección Presidencial podrán registrar la modalidad de compensación por ello.

A través de un comunicado público, la entidad señaló que para esta nueva jornada electoral se mantendrá la modalidad de pago registrada anteriormente. Además, explicó que en caso aún no hayas realizado el registro han habilitado dicha posibildiad.

En ese sentido, el proceso podrás realizarlo a través de la plataforma web mediante el siguiente link que te proporcionamos a continuación: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/

Al ingresar allí desde tu celular o laptop te aparecerán tres pasos. El primero de ellos se enfoca en validar la identidad, en el segundo deberás confirmar tu identidad y finalmente podrás seleccionar la modalidad de pago de tu preferencia. Para realiza todo ello, deberás dar clic en la opción empezar.

Arroceros de Piura advierten radicalización de paro y rechazan la reunión del Ejecutivo con otros dirigentes: "No estamos contentos"
Lee también

Arroceros de Piura advierten radicalización de paro y rechazan la reunión del Ejecutivo con otros dirigentes: "No estamos contentos"

Comunicado de la ONPE sobre la modalidad de compensacion si fuiste designado miembro de mesa
Comunicado de la ONPE sobre la modalidad de compensacion si fuiste designado miembro de mesa

¿Qué debo realizar si deseo cambiar la modalidad de mi compensación?

Cabe mencionar que, si es que las personas que ejercerán como miembros de mesa en esta próxima segunda vuelta electoral buscan cambiar la modalida de su compensación, la ONPE afirmó que se deberá presentar una solicitud mediante la mesa de partes virtual o presencial de la misma institución electoral.

En consiguiente, una vez que se haya validado la solicitud, con ella contarán con la oportunidad de ingresar nuevamente a la plataforma y registrar una modalidad nueva y proceder a realizar con los pasos correspondientes anteriormente mencionados. Asimismo, la ONPE precisó que la fecha límite para realizar ello es el próximo 12 de junio.

Corte de AGUA en Lima el 29 de mayo: Estos distritos se verán afectados el viernes, según Sedapal
Lee también

Corte de AGUA en Lima el 29 de mayo: Estos distritos se verán afectados el viernes, según Sedapal

Así que ya lo saben miembros de mesa, tomen en cuenta el procedimiento para poder registrar la modalidad de compensación por este cargo que deberán ejercer el próximo dominog 7 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Temas relacionados compensación elecciones 2026 miembro de mesa ONPE segunda vuelta electoral

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA