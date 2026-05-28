Elecciones 2026: Consulta AQUÍ cómo registrar tu modalidad de compensación si eres miembro de mesa

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los peruanos se preparan para lo que será la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026 que está programada para desarrollarse el próximo domingo, 7 de junio. En el contexto de esta nueva jornada de votación, una de las consultas que los miembros de mesa se realizan es cómo realizar el registro de la modalidad de compensación. En la siguiente nota te explicamos dicho proceso.

Miembros de mesa: Así debes registrar tu modalidad de compensación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recurrió a sus canales oficiales para ratificar que todos aquellos ciudadanos que ejercerán nuevamente la función de ser miembro de mesa en esta Segunda Elección Presidencial podrán registrar la modalidad de compensación por ello.

A través de un comunicado público, la entidad señaló que para esta nueva jornada electoral se mantendrá la modalidad de pago registrada anteriormente. Además, explicó que en caso aún no hayas realizado el registro han habilitado dicha posibildiad.

En ese sentido, el proceso podrás realizarlo a través de la plataforma web mediante el siguiente link que te proporcionamos a continuación: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/

Al ingresar allí desde tu celular o laptop te aparecerán tres pasos. El primero de ellos se enfoca en validar la identidad, en el segundo deberás confirmar tu identidad y finalmente podrás seleccionar la modalidad de pago de tu preferencia. Para realiza todo ello, deberás dar clic en la opción empezar.

Comunicado de la ONPE sobre la modalidad de compensacion si fuiste designado miembro de mesa

¿Qué debo realizar si deseo cambiar la modalidad de mi compensación?

Cabe mencionar que, si es que las personas que ejercerán como miembros de mesa en esta próxima segunda vuelta electoral buscan cambiar la modalida de su compensación, la ONPE afirmó que se deberá presentar una solicitud mediante la mesa de partes virtual o presencial de la misma institución electoral.

En consiguiente, una vez que se haya validado la solicitud, con ella contarán con la oportunidad de ingresar nuevamente a la plataforma y registrar una modalidad nueva y proceder a realizar con los pasos correspondientes anteriormente mencionados. Asimismo, la ONPE precisó que la fecha límite para realizar ello es el próximo 12 de junio.

Así que ya lo saben miembros de mesa, tomen en cuenta el procedimiento para poder registrar la modalidad de compensación por este cargo que deberán ejercer el próximo dominog 7 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.