Gestión migratoria regional

Migraciones inaugura nueva sede en Chimbote y refuerza servicios y control migratorio en Áncash

Superintendente Alberto Balladares anunció la presencia de Migraciones en la ciudad de Huaraz con el fin de contribuir a la seguridad y el orden interno del país.

Sede de Migraciones en Chimbote
Sede de Migraciones en Chimbote (Foto: Difusión)

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/01/2026

La Superintendencia Nacional de Migraciones inauguró una nueva sede en la ciudad de Chimbote para fortalecer la atención a la ciudadanía y mejorar los servicios migratorios en la región Áncash. El acto fue encabezado por el superintendente nacional, Alberto Balladares Ramírez, quien anunció que se contará próximamente con una sede en la ciudad de Huaraz.

Balladares destacó que Migraciones cumple un rol clave en la seguridad nacional y el orden interno, mediante una atención permanente y acciones de control migratorio articuladas con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, gobiernos regionales, gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado.

"Se suscribirá un convenio el cual permitirá contar con un espacio físico adecuado para la atención de usuarios nacionales y extranjeros en la provincia de Huaraz, optimizando la prestación de servicios, tales como la expedición de pasaportes electrónicos, entregas de carné de extranjería y orientación migratoria, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la presencia de Migraciones en la región Áncash", remarcó.

Sede de Migraciones en Chimbote

Resultados de fiscalización y atención ciudadana

Solo en 2025, la entidad ejecutó cerca de 250 operativos de verificación y fiscalización en Chimbote, que permitieron intervenir a 1622 extranjeros, de los cuales 155 eran presuntos infractores. Como resultado, se emitieron 95 órdenes de expulsión y salidas obligatorias del país.

En materia de atención al ciudadano, Migraciones emitió 12 103 pasaportes electrónicos en Áncash durante el último año, evitando que los usuarios se trasladen a otras regiones.

Temas relacionados Ancash atención Chimbote control migratorio migraciones

