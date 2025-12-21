RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Gira por Sudamérica

José Antonio Kast visitará Perú en enero: Sostendrá una reunión con el presidente José Jerí

La cancillería del Perú ha anunciado que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará a Perú en enero, como parte de la gira que realizará por la región. Se reunirá con el presidente José Jerí.

José Antonio Kast llegará al Perú en enero del 2026.
José Antonio Kast llegará al Perú en enero del 2026. (Composición Exitosa)

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú en enero del 2026, como parte de la gira que tiene programada por países de de la región. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando que en su llegada tendrá un encuentro con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno.

Tras ganar las elecciones

A través de su cuenta de X, la Cancillería peruana dio a conocer que el ganador de la segunda vuelta chilena viajará por varios países de Sudamérica. Uno de los destinos elegidos ha sido el Perú, citándose con el actual jefe de Estado en la 'casa de Pizarro'.

"Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno", reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Luego de que se confirmara el triunfo del líder del Partido Republicano del país vecino, el mandatario peruano lo llamó por teléfono para felicitarlo por los resultados contra Jeanette Jara. Como se recuerda, la victoria de Kast fue categórica, con un 58.16 % del respaldo de la ciudadanía ante el 41.84 % que obtuvo su contendora.

José Antonio Kast sostiene que apoyará una eventual intervención de Estados Unidos a Venezuela
Lee también

José Antonio Kast sostiene que apoyará una eventual intervención de Estados Unidos a Venezuela

El presidente de la República saludó durante la comunicación las relaciones bilaterales entre ambos países y destacó las coincidencias en el aspecto económico y político, además de la necesidad de enfrentar el crimen trasnacional. Lo invitó a realizar un Gabinete-Binacional durante el segundo bimestre del próximo año.

Problema migratorio entre Perú y Chile

La visita del presidente electo de Chile se da en un contexto de tensión por el problema migratorio en la frontera de ambas naciones. Tras imponerse en los comicios, el futuro mandatario le recordó a los inmigrantes ilegales que serán deportados, por lo que muchos empezaron a cruzar hacia Perú.

Esto llevó al gobierno peruano a declarar en emergencia Tacna, reforzando los controles por parte de la Policía Nacional (PNP) y movilizando a tropas del Ejército. Más de 50 migrantes habían burlado a las autoridades, por lo que el gobierno decidió tomar cartas en el asunto e intensificar la seguridad.

Chile emite nota de protesta a Colombia por críticas de Gustavo Petro a José Antonio Kast
Lee también

Chile emite nota de protesta a Colombia por críticas de Gustavo Petro a José Antonio Kast

Como parte de la gira que realizará por países de la región, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, realizará un viaje al Perú en enero del 2026. Una de sus actividades programadas es la reunión con José Jerí en Palacio de Gobierno.

Temas relacionados José Antonio Kast José Jerí peru Presidente reunión

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA