Américo es condenado por agresión a su expareja y ofrece disculpas: "Asumo mi responsabilidad"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante chileno Doménico Vega, popularmente conocido como Américo, atraviesa un momento complicado en su vida luego de que sea condenado por haber agredido a su expareja, Yamila Reyna. Por ello cumplirá arresto domiciliario y deberá someterse a un tratamiento de control de impulsos.

Américo en serios problemas: condenado por agresión

La mañana de este viernes, 6 de noviembre, en el Tribunal de Justicia de San Javier, región del Maule, se llevó a cabo la lectura de sentencia por el juicio en contra del intérprete tras la denuncia por violencia intrafamiliar de su expareja.

El tribunal declaró culpable al artista por los delitos de lesiones menos graves. Se le impuso 100 días de presidio, sin embargo, la pena fue sustituida por arresto domiciliario diurno con monitoreo telemático y también se le sentenció a una multa de 11 UTM, equivalentes a $796.840.

Los hechos denunciados se suscitaron en noviembre de 2025 y febrero de 2026. Durante la audiencia, el artista del país vecino reconoció su responsabilidad y pidió disculpas públicas a la víctima.

"Esos hechos ocurrieron y asumo íntegramemte la responsabilidad. Quiero además expresar que fueron cometidos por un momento de ofuscación sin un motivo o causa. Durante la relación que mantuvimos no hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera. Lamento el daño que estos hechos causaron Yamila", declaró Américo.

Tendrá prohibiciones, tobillera electrónica y se someterá a tratamiento

El imputado tiene prohibición de acercarse a la víctima por seis meses y deberá someterse a un tratamiento de control de impulsos en la clínica Los Condes que tendrá una duración de dos años y debe ser costeado por él mismo. Además, durante el período de 100 días, Doménico Vega deberá portar una tobillera electrónica.

Cabe señalar que al no presentarse antecedentes penales previos, el tribunal le otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena, permitiéndole cumplir los 100 días en libertad bajo la supervisión de Gendarmería de Chile.

Además, se informó que el tribunal accedió a que el cantante Américo pueda salir del país para realizar conciertos en Perú y Bolivia en las próximas semanas.

Como vemos, el cantante chileno Doménico Vega, popularmente conocido como Américo, atraviesa un momento complicado en su vida luego de que sea condenado por haber agredido a su expareja, Yamila Reyna. A raíz de ello deberá cumplir arresto domiciliario diurno y deberá someterse a un tratamiento de control de impulsos.