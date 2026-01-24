Alianza Lima: Así se ven Gaibor, Guerrero y Advíncula tras supuesta agresión por parte de barristas

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras los incidentes ocurridos en Matute, empezaron a circular las primeras fotos y videos del plantel de Alianza Lima. En ellos se puede ver a Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Fernando Gaibor, quienes habrían sido agredidos por un grupo de hinchas.

Primeras imágenes de futbolistas "agredidos"

El periodista José Varela difundió el material audiovisual donde se ve al plantel ingresando al hotel de concentración para prepararse para el partido ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026. En las imágenes, Paolo Guerrero y Luis Advíncula caminan junto al resto del equipo, luciendo serios y concentrados.

Aunque los rumores indicaban que ambos habrían sido golpeados, la primera impresión es que no presentan ningún tipo de lesión visible, quizá por la distancia de la toma o la iluminación de la noche.

Lo mismo sucedió con Fernando Gaibor, quien, al salir a saludar y firmar camisetas para los hinchas frente al hotel, tampoco mostró signos de golpes, despejando así las especulaciones sobre la supuesta agresión.

El ecuatoriano se mostró tranquilo y atento a los hinchas que lo esperaban, dejando claro que, pese a la tensión vivida en Matute, el plantel mantiene la calma y se concentra en el próximo compromiso deportivo.

Ataques de hinchas a futbolistas de Alianza

Los hechos ocurrieron después de que se hiciera pública la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, motivando la furia de un grupo de barristas de Alianza Lima.

Aunque los implicados directos no estaban presentes, los agresores habrían arremetido contra otros integrantes del plantel, entre ellos Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Luis Ramos y Franco Navarro Jr.

Desde entonces, el club decidió separar de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

"Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente: se ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario", señaló el club.

Ahora, el plantel se prepara para disputar la Noche Blanquiazul 2026 ante el Inter Miami de Lionel Messi, todo esto en medio de la polémica que rodea al equipo.

Así, las primeras imágenes de Fernando Gaibor, Paolo Guerrero y Luis Advíncula tras la supuesta agresión de barristas de Alianza Lima muestran rostros serios y concentrados, sin señales visibles de golpes.