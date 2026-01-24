Caso 'Chifagate': "La estrategia de José Jerí y aquellos que lo respaldan en el Congreso es enfriar el tema"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, en declaración exclusiva para Exitosa, sostuvo que la estrategia de José Jerí y los congresistas que lo respaldan tiene como principal objetivo "enfriar" el caso conocido como 'Chifagate', un escándalo político que ha sacudido el país.

José Jerí buscaría "enfriar" el caso 'Chifagate'

A pocos meses de las Elecciones 2026, el presidente interino de Perú, José Jerí, enfrenta una de las crisis políticas más graves a solo 100 días de haber asumido el cargo: Se revelaron videos donde se ve al jefe de Estado en reuniones "extraoficiales" con empresarios chinos. Esta situación ha motivado que un grupo de parlamentarios promovieran mociones de censura y de vacancia contra su persona.

Sin embargo, existiría otro grupo de congresistas que aún le brindarían su respaldo y confianza en que las reuniones privadas con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong no habrían tenido fines ilícitos ni de corrupción, por lo cual, no respaldarían loas mociones para remover a Jerí de su cargo como máxima autoridad del país.

En ese marco, en 'Hablemos Claro', el experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, explicó que esa situación se debería a un tipo de estrategia. ¿De qué se trata? Pues bien, según reveló los movimientos de ese grupo de legisladores sería dilatar la atención mediática sobre el caso 'Chifagate', con el fin de disminuir la presión sobre los involucrados y ganar tiempo para implementar estrategias de defensa.

"La estrategia del presidente Jerí y aquellos que lo respaldan en el Parlamento es enfriar el tema, dilatar el tema porque eso les permitiría que el tema se enfríe y se reposicionen otros temas que marcan la agenda política del país. Yo creo que la estrategia de ellos es ganar tiempo y enfriando", indicó el experto.

Rodolfo Reyna sobre Jerí y caso 'Chifagate'

Durante la entrevista con Exitosa, Rodolfo Reyna también enfatizó que en el marco del caso 'Chifagate' lo que existe actualmente es una "evaluación de tipo político" y no de tipo jurídico-penal.

Asimismo, el experto en temas parlamentarios indicó que con "el hecho mismo de que el presidente Jerí haya dado tres a cuatro versiones" al momento de sus descargos ante los cuestionamientos por sus reuniones privadas con empresarios chinos, "le resta credibilidad y una persona que da versiones contradictorias" hace "insostenible su permanencia en la presidencia de la República".

Caso 'Chifagate': José Jerí en problemas tras reuniones con empresarios chinos.

En conclusión, el experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, en conversación con Exitosa, explicó que la estrategia de "enfriar" el caso 'Chifagate' reflejaría un intento por parte de José Jerí y de los congresistas que lo respaldan, de proteger su posición política o evitar consecuencias mayores.