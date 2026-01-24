Alianza Lima toma nueva y drástica medida contra Zambrano, Trauco y Peña tras denuncia por abuso sexual

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la denuncia por presunto abuso sexual que remeció a Alianza Lima, en La Victoria no se quedaron de brazos cruzados y volvieron a mover ficha. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no solo siguen al margen del plantel, sino que ahora enfrentan una nueva y drástica medida que podría marcar un antes y un después en su relación con el club blanquiazul.

Postura de Alianza tras denuncia

Todo comenzó cuando se conoció la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a tres jugadores del primer equipo de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

La respuesta no tardó en llegar. La directiva, junto al comando técnico, optó por separar de manera indefinida a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña mientras se esclarecen los hechos y avanza la investigación.

Alianza Lima, mediante un comunicado, informó que "el club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados", medida que los deja al margen de cualquier actividad oficial mientras se desarrolla esta delicada situación.

En paralelo a la separación del plantel, el club confirmó que a los futbolistas involucrados "se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno".

Alianza Lima y su nueva medida

Pero la historia no terminó ahí. Según explicó Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, el club blanquiazul habría optado por una nueva medida antes de tomar una decisión final. Alianza Lima les otorgó un plazo de seis días a los futbolistas para que presenten su descargo formal sobre la denuncia.

"Alianza les ha dado 6 días (a los jugadores) para que den su descargo. En ese lapso están exonerados de trabajar, pero después de ese tiempo ya deben tomar una decisión definitiva", señaló Jhonny Baldovino en primera instancia, dejando en claro que el club está siguiendo un proceso interno cuidadosamente medido.

El asesor legal también puso paños fríos al tema y explicó por qué Alianza Lima estaría actuando con cautela. "Si te despiden de manera intempestiva, es un despido arbitrario y eso conlleva indemnización", indicó.

"No hay que dejarse llevar por las emociones que puedan desbordar el tema, sino ahondar en lo legal", agregó Baldovino en el programa de YouTube Nada que no Sepa, dejando entrever que la decisión final no será inmediata.

De esta manera, Alianza Lima atraviesa un momento decisivo tras la denuncia por abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Mientras los jugadores continúan separados, el club blanquiazul avanza con una nueva y drástica medida, a la espera de los descargos y de una determinación final.