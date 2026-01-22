Prometida de Miguel Trauco toma INESPERADA medida tras denuncia de presunto abuso sexual

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La prometida de Miguel Trauco, Mariela Arévalo, tomó una drástica decisión en medio de la denuncia que pesa contra el futbolista de Alianza Lima por presunto abuso sexual a una joven argentina de 22 años.

Denuncian a tres futbolistas de Alianza Lima

Escándalo en Alianza Lima. Pues bien, este jueves 22 de enero se dio a conocer una 'noticia bomba' que involucra a tres de sus jugadores en medio del tan esperado encuentro con el Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Pues bien, el portal A24 de Argentina dio a conocer que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron acusados por presunto abuso sexual por una joven argentina.

El programa 'Otra Mañana' agregó que el polémico hecho por el cual los tres 'peloteros' están en la mira de los hinchas y de toda la prensa, se suscitó en el hotel Hyatt Centric, en Uruguay, donde el conjunto íntimo realizó su pretemporada. Según el reporte, la causa ya se encuentra bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional argentino, a cargo del juez Rabione.

Tras revelarse este caso, el club dirigido actualmente por Pablo Guede tomó la decisión de "separar indefinidamente al 'Káiser', Trauco y a Peña del primer equipo masculino". Asimismo, el equipo informó que se han puesto a disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes, reafirmando su compromiso absoluto con los valores que sostienen a su club: el respeto, la disciplina y la integridad.

¿Qué decisión tomó Mariela, prometida de Trauco?

En medio de esta polémica situación que pone en serios aprietos a Miguel Trauco, quien cabe resaltar optó por limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram, su prometida Mariela Arévalo también sorprendió con una drástica decisión.

La joven modelo chiclayana a quien Trauco le pidió matrimonio en 2025 en una fecha doblemente especial: el cumpleaños 27 de ella, habría optado por eliminar todas las fotografías que tenía junto al futbolista peruano en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no solo ello, ya que Arévalo limitó los comentarios de sus publicaciones.

Esta última acción sería en un intento de evitar cuestionamientos o que sus seguidores sigan comentando sobre la denuncia que pesaría actualmente sobre su prometido y jugador de Alianza Lima.

Comando Sur lanza fuerte advertencia tras denuncia

El caso por la denuncia de presunto abuso sexual que involucra a los futbolistas de Alianza Lima Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sigue generando revuelo. El Comando Sur, barra oficial del equipo, publicó un comunicado cargado de advertencias contra lo que consideran comportamientos que ensucian la camiseta blanquiazul.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones. El Comando Sur no va a aguantar indisciplinas venga de dónde venga así estén avalados por la seguridad del primer equipo. Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, resultados", se lee en el comunicado.

