Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son acusados de abuso sexual por joven argentina

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Escándalo en Alianza Lima. Desde Argentina, Antonio Laje, conductor del noticiero 'Otra Mañana', reveló una grave denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Según indicó, una joven de 22 años acusa a los tres futbolistas de abuso sexual el cual habría ocurrido durante la pretemporada íntima en Uruguay.

Denuncian por presunto abuso sexual a jugadores de Alianza Lima

Según el conductor, la mujer, cuya identidad no fue revelada, conoció a Carlos Zambrano durante una cena en Montevideo. Al día siguiente de este hecho, el defensor invitó a la fémina al hotel Hyatt de la capital uruguaya donde se hospedaban mientras realizaban la pretemporada bajo las órdenes de Pablo Guede.

A pesar de que ese encontraba acompañada de una amiga, dos jugadores más aparecieron en el lugar y habrían abusado de ella. Los otros dos involucrados serían Sergio Peña y Miguel Trauco, de acuerdo a la descripción de la denunciante.

Laje indicó que la joven no quiso denunciar el hecho en Uruguay debido a que se encontraba en estado de shock y muy afectada por lo sucedido. Tras su llegada a la Argentina, se atendió en una clínica y hospital local y luego asentó la denuncia ante la justicia de su país.

La víctima no solo brindó su versión de los hechos, sino que aportó la ropa que utilizó aquella noche para poder ayudar a las investigaciones y que sería un factor clave para incriminar a los elementos del elenco victoriano.

El hecho ha causado gran conmoción en territorio argentino, especialmente por la presencia de Carlos Zambrano quien tuvo pasado en Boca Juniors hasta hace tres temporadas. Por ello, la prensa de ese país hizo hincapié en el hecho por la participación del 'León'.

AHORA. Joven argentina denunció por violación a 3 jugadores de #AlianzaLima de #Peru (Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores) Según la presentación judicial que hizo en la #Argentina , el hecho ocurrió en el Hotel Hyatt de #Montevideo el 18/1 . @A24COM pic.twitter.com/BGMMOuxs6B — Javier Díaz (@jdiazok) January 22, 2026

Alianza Lima emitirá pronunciamiento oficial

De acuerdo al periodista Gerson Cuba de Ovación, Alianza Lima se pronunciará en las próximas horas a través de un comunicado. De momento, desde La Victoria no hay pronunciamiento, ni tampoco de parte de los jugadores involucrados.

Todo esto se da a solo días de la presentación oficial del club de La Victoria en la denominada Noche Blanquiazul 2026 donde el Inter de Miami de Lionel Messi será el invitado especial.

En resumen, los jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son acusados por una joven argentina de 22 años de abuso sexual. Los hechos se habrían dado en Montevideo cuando la institución íntima realizaba su pretemporada.