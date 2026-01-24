Yonhy Lescano propone reorganizar la PNP: "Tenemos que recuperar su prestigio"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido Cooperación Popular, Yonhy Lescano, propuso reorganizar la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la inseguridad ciudadana, depurando a los "malos efectivos".

En medio de la drástica desactivación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el excongresista señaló que, como primera medida de su eventual gobierno, recuperaría el prestigio de la policía.

"Es una institución que hay que reorganizar. Si una institución no tiene una buena conducción, un buen comando de oficiales y suboficiales buenos, que los hay, no puedes dar tranquilidad a los ciudadanos", sostuvo.

Lescano subrayó que sí existen "buenos oficiales y suboficiales" y que es necesario identificar a los agentes que pertenezcan a bandas criminales. "Eso es sumamente peligroso y demuestra que la delincuencia se ha metido hasta en las instituciones", agregó.

145 efectivos de la PNP participaron del megaoperativo del Pronacej.

Cuando se le preguntó lo que haría para depurar de la institución a los malos efectivos, el político peruano propuso investigar a detalle a cada uno, revisar sus legajos, condiciones "y poner a los buenos a que comanden y dirijan la institución".

A pocos meses de las Elecciones 2026, esta es la segunda vez que Yohny Lescano postula al cargo de la Presidencia de la República, siendo la primera en 2021, por el partido Acción Popular.

Lescano ha sido congresista de la República por dos décadas de manera ininterrumpida: desde el año 2001 hasta el 2021.

Óscar Arriola advierte déficit de efectivos policiales

Este viernes, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, advirtió que, actualmente, existe un "déficit de efectivos" policiales, para lo cual la institución ha implementado una estrategia para cubrir la cifra y la lucha contra la inseguridad ciudadana, en especial en el sector transportes.

El general afirmó que "todos los días y en todos los patios de maniobras" se cuenta con la presencia de efectivos uniformados y también de civil, es decir, de inteligencia.

"En los paraderos, en estos lugares, con toda seguridad están la gente de inteligencia. También en otros lugares. Y no lo hacemos en los horarios establecidos, sino que se ha hecho una estrategia, de tal forma de tratar de cubrir con el déficit del personal que tenemos", aseguró.

