Sismo remece Ica HOY, 23 de enero: Magnitud del ÚLTIMO movimiento telúrico de esta noche AQUÍ

Los temblores continúan en suelo peruano. Es así que durante la noche de este viernes 23 de enero se registró un sismo de considerable magnitud al sur del país alertando a los ciudadanos. Conoce aquí los detalles de este hecho.

Sismo de 4.2 sacude Ica

El último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado un sismo de magnitud 4.2 alrededor de las 20:20 horas de este viernes 23 de enero, tal cual informó el último reporte de la institución.

El movimiento telúrico ocurrió en Ica y se sintió a 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pisco en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica.

Siguiendo el reporte del Censis, la profundidad de este temblor fue de 26 kilómetros y contó con una latitud de -14.34 y una longitud de -76.74.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0050

Fecha y Hora Local: 23/01/2026 20:20:41

Magnitud: 4.2

Profundidad: 26km

Latitud: -14.34

Longitud: -76.74

Referencia: 90 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 24, 2026

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brindó detalles del sismo ocurrido durante esta noche. En ella se precisó que el epicentro fue en el mar peruano.

Reporte del COEN-Indeci, 23 de enero

Según el rango de magnitud que maneja el IGP, el temblor registrado durante esta tarde cuenta con una alerta verde, al encontrarse por debajo de los <4.5.

Recomendaciones de INDECI

Ante un sismo es preciso considerar las recomendaciones de los principales organismos de prevención del país. En ese caso, INDECI brindó sugerencias a tomar en cuenta ante un movimiento telúrico.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir del lugar, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias.

Como se sabe, Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Por tal razón, el territorio peruano continuará temblando tal como ocurrió esta noche de viernes 23 de enero con un sismo de magnitud 4.2 registrado en Ica. Hasta el momento no se ha reportado personas afectadas ante este movimiento telúrico.