José María Balcázar inauguró sistema eléctrico rural en Olmos: "No venimos a ofrecer, sino a cumplir"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, llegó hasta Olmos, en Lambayeque, para inaugurar el sisteme eléctrico rural. Durante su discurso, el mandatario precisó que su gestión no está en campaña política, sino enfocada a cumplir con la entrega de obras concretas.

Balcázar en Olmos: Cerrar brechas de infraestructura básica

Tras el voto de confianza que le otorgó el Congreso de la República al Gabinete Ministerial liderado por Luis Arroyo en el gobierno de José María Balcázar, el jefe de Estado se hizo presente en la región Lambayeque, en la mañana de este sábado 18 de abril.

José María Balcázar lideró la inauguración del sistema eléctrico rural en el centro poblado de Insculas, que beneficiará a más de 3,200 ciudadanos de 21 localidades. El mandatario tomó la palabra y en su discurso aseguró que este reciente proyecto forma parte de una serie de medidas que su gestión viene realizando para cerrar brechas de infraestructura básica.

Según indicó, las obras no solo tendrán énfasis en electrificación, sino también en educación superior y acceso a servicios básicos. "La luz representa la esperanza y el progreso", señaló, aludiendo a la importancia de reducir la brecha energética en el país. Pero no todo quedó ahí, ya que Balcázar agregó que su gestión no está en campaña política sino enfocada en la entrega de obras concretas.

"No estamos en campaña política. Nadie de los que está aquí al frente y, por lo tanto, no venimos a ofrecer, sino trayendo obras ya realizadas, es la única diferencia", sostuvo, acompañado del ministro de Economía, de Vivienda, congresistas y del Gral. PNP Óscar Arriola.

José María Balcázar busca destrabar obras paralizadas

El presidente Balcázar no solo señaló que el Gobierno priorizará proyectos de agua potable, saneamiento y educación, en coordinación con los distintos sectores del Ejecutivo, sino que también indicó que pronto se lanzará un decreto supremo sobre las obras que se encuentra en distintas regiones del país.

El jefe de Estado agregó que estas obras tendrán una condición adecuada, por lo que resaltó el trabajo de sus ministros de Estado para acelerar la ejecución de obras y reducir trámites burocráticos.

Gobierno creará universidad en Olmos

Durante su discurso, Balcázar anunció la creación de una universidad en Olmos, alegando que la iniciativa ya se encuentra en proceso de implementación y se reajustará la resolución que establece la comisión organizadora, con el objetivo de asignar mayor presupuesto y asegurar que esté liderada por un profesional vinculado al desarrollo agrícola de la zona.

Es así como este sábado 18 de abril, José María Balcázar inauguró el sistema eléctrico rural en Olmos y aprovechó en dejar en claro que su gestión "no está en campaña política, sino enfocada a entregar obras concretas".