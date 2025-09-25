Mincul presenta denuncia contra hombre que lanzó insultos racistas en Trujillo

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Jorge Luis Silva Cabrera, trabajador público de SUNAT, por lanzar insultos racistas en contra de una trabajadora de un minimarket en Trujillo.

Mincul denuncia a hombre que lanzó insultos racistas

Un nuevo caso de racismo se registró en el Perú. El ataque fue propiciado por Jorge Luis Silva Cabrera, trabajador de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la ciudad de Trujillo.

El sujeto no contaba que los insultos racistas quedaran registrados por una de las cámaras de videovigilancia del establecimiento en donde quedaron grabadas las groseras frases.

"El Ministerio de Cultura, a través de su Procuraduría Pública, interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el ciudadano Jorge Luis Silva Cabrera, por un acto de racismo ocurrido en un establecimiento comercial de la ciudad de Trujillo, región La Libertad.", indica el comunicado

Mincul presenta denuncia contra hombre que lanzó frases racistas

En el video se observa cómo el funcionario público se encuentra comprando en una tienda de abarrotes cuando otra cliente pasa delante de él. Silva Cabrera se le queda mirando y comienza con los improperios contra la mujer "Se pide permiso ¿No?", indica el agresor. La mujer que se encontraba cerca de salir de la tienda ofreció sus disculpas, más esto habría enfurecido al sujeto quien comenzó a lanzarle improperios.

@elmuro911 📍 Nuevo caso de discriminación en Perú Tras el escándalo en el Metropolitano, ahora en Trujillo un funcionario de la Sunat fue captado insultando con frases r4c1st4s a una joven en una tienda. 😡 Las imágenes generaron indignación y ya hay un pronunciamiento oficial de la institución. #Discriminación #Trujillo #Perú #Noticia #Sunat ♬ sonido original - elmuro.pe

Luego de haber cobardemente insultado el hombre continuó comprando en la tienda, luego de haber generado un ambiente hostil frente a las trabajadoras y otros usuarios del establecimiento.

En las imágenes se observa que nadie intentó calmar la situación pues Silva Cabrera se encontraba enfurecido. Sin embargo, incluso la mujer a quien lanzó insulto racistas intentó decirle que estaba faltándole el respecto pero esto no habría calmado al hombre.

Pronunciamiento de SUNAT

La Sunat, centro de trabajos de Jorge Luis Silva Cabrera, emitió un comunicado por las frases racistas emitidas contra una clienta de un establecimiento público. Según la Sunat se "iniciaron acciones para las medidas disciplinarias al colaborador involucrado".

Como se reitera, según lo establecido en el Código Penal, los actos de discriminación están catalogados como un delito y pueden ser sancionados con una pena privativa de la libertad hasta por tres años.

Si usted es testigo de estos actos de racismo, no dude en denunciarlos a través del servicio "Alerta contra el Racismo". Estas pueden ser a través de la línea telefónica 1817 ,WhatsApp 976 079 336, o la página web de Alerta contra el Racismo.