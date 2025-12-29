Deportivo Cali oficializó fichaje de Pedro Gallese: Así fue la presentación del arquero de la selección peruana

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Deportivo Cali se viene reforzando de cara a la temporada 2026 en el que pretende ser protagonista en la liga colombiana de fútbol. Por tal motivo, oficializó el flamante fichaje del arquero de la selección peruana Pedro Gallese.

Pedro Gallese es nuevo arquero de Deportivo Cali

Luego de su destacado paso por el fútbol estadounidense defendiendo el arco de Orlando City en la Major League Soccer (MLS), el guardameta peruano Pedro Gallese afrontará su tercera experiencia en el extranjero tras anunciarse su incorporación al club Deportivo Cali.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el conjunto 'verdiblanco' presentó oficialmente al golero de 35 años como su tercer fichaje para la próxima temporada.

"Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores ¡Bienvenido a tu nueva casa!", se lee en la descripción del post en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Cabe mencionar que, en el audiovisual, Gallese asegura que se siente en la capacidad de cumplir bajo los tres palos de la escuadra caleña. Frente a la pregunta si es que la presión puede superarlo, sin titubear sostuvo: "Estoy preparado para cualquier reto".

Adicionalmente, resaltó su competitividad, así como su ímpetu ganador. Asimismo, indicó que "todos tenemos hambre de gloria", en referencia a la posibilidad de levantar un trofeo con su nuevo equipo.

Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores 💚🤍

¡Bienvenido a tu nueva casa! 🏟️🧤#LaHistoriaSigueViva pic.twitter.com/6n92O0un0L — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 29, 2025

Lo que habló Pedro Gallese tras su arribo a Colombia

En la previa, el 'Pulpo' conversó con la prensa en el que expresó sentirse alegre por la llegada al balompié cafetero y que anhela poder mostrar un buen nivel para que el cuadro azucarero pelee por cosas importantes.

"Muy contento, reto nuevo, proyecto nuevo para mi carrera y quiero hacer historia aquí también en el Deportivo Cali. Quiero que el Deportivo Cali vuelva a la gran historia que tiene, que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él", manifestó el exarquero del Orlando City.

Tercera experiencia en el extranjero

Deportivo Cali apuesta por un golero con una experiencia a nivel de clubes y selección. Debido a que Gallese cuenta con 123 partidos con la Blanquirroja. Inclusive fue mundialista en Rusia 2018.

En su más reciente paso por Orlando City disputó 40 partidos, recibió 63 goles y mantuvo su valla invicta en nueve ocasiones. Su llegada al conjunto 'azucarero' será su tercera experiencia en el extranjero.

Como vemos, Deportivo Cali oficializó la incorporación del arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, a través de un video en sus redes sociales. Así, el 'Pulpo' se convierte en el tercer fichaje de la escuadra colombiana.